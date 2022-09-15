Челябинские фермеры определились с ценой на картошку

Осенью дешевле приобретать картофель на специализированных рынках Фото: Илья Московец © URA.RU

Отпускная стоимость картофеля у фермеров Челябинской области сравнялась с уровнем 2021 года. Как URA.RU сообщили участники рынка, цена клубнеплода с поля составляет 17—19 рублей.

«Пока фермеры собирают урожай, стоимость килограмма картофеля 17—19 рублей, но будет расти. В 2021 году во время уборки цены были такими же, но к февралю поднялись в 1,5 раза и выше», — пояснил URA.RU глава хозяйства «Красноармейское» Василий Васечкин.

Отпускную стоимость в 18 рублей в хозяйстве предпринимателя Тороджа Махмадова URA.RU привел управляющий директор хозяйства Анатолий Рыбалкин. Менеджер добавил, что картофель по наиболее низким ценам можно приобрести на оптовых рынках. По данным специалистов торговой сети «Ашан», рейтинг самых покупаемых овощей в Челябинске в 2021 и 2022 годах возглавляет белый картофель.

Фермеры отметили, что погода хорошему урожаю клубнеплода не способствовала. Васечкин отметил: значительно больше картофеля собрали на тех участках поля, которые обеспечены поливом. В хозяйстве Махмадова проанализировали: урожайность в 2022 году составила 28 тонн с гектара, годом ранее — чуть больше 30 тонн.

В пресс-службе минсельхоза URA.RU сообщили, что в целом фермеры региона планируют собрать порядка 115 тысяч тонн картофеля. В 2021 году было собрано 102 тысячи тонн. Жители области вырастили в три раза больше. В итоге совокупный урожай год назад составил 401,9 тысячи тонн. С учетом рекомендуемой нормы потребления картофеля на душу населения в 90 кг на человека в год самообеспеченность региона составляет 130%. При этом потребляется около 93 кг.