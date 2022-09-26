Член комиссии референдума в Екатеринбурге: Украина вынудила своих граждан сбежать из страны. Видео

27 сентября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Выходцы с ДНР в Екатеринбурга активно принимают участие в референдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Власти Украины довели свои регионы до плачевного состояния, из-за чего люди убегают из страны. Об этом URA.RU заявила председатель избирательной комиссии по ДНР Наталья Костюкова в последний день проведения в Екатеринбурге референдума о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. «Приятно удивлена, очень много приходят людей [проголосовать]. Удивлена, что здесь очень много моих соотечественников, очень много, я не ожидала. Печально, что Украина довела свои области и регионы до того, что люди просто тикают (убегают — прим. ред) из страны. Хорошо, что уходим в сторону России, потому что это наш край, мы все русскоязычные и давно к этому стремились», — сказала она в разговоре с корреспондентом URA.RU. Женщина рассказала, что беженцы чувствуют в России безопасность, которой не было на Украине. «Живя на Украине, не было ощущения безопасности. Постоянно были какие-то угрозы, НАТО хотело ракеты размещать. Нам этого не нужно, мы хотим чувствовать безопасность, спокойно идти на работу, спокойно отправлять детей в садик», — отметила Костюкова. По словам Костюковой, она приехала из Мариуполя в Свердловскую область 23 апреля. «Мы себя здесь чувствуем, как дома. Поехав, например, в Чехию или в Венгрию, в Германию, Финляндию, Нидерланды, встречаешь совсем не наше, не наш язык, не наши деньги, не наша культура», — отметила она. Женщина сказала, что беженцы Донбасса пережили многое, и хотят спокойной жизни в России. Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Она приехала в Свердловскую область из небольшого города Зугрэса (Донецкая область). Референдумы проходит с 23 по 27 сентября во всех регионах России. По данным на 26 сентября, в ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение к России проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Украины довели свои регионы до плачевного состояния, из-за чего люди убегают из страны. Об этом URA.RU заявила председатель избирательной комиссии по ДНР Наталья Костюкова в последний день проведения в Екатеринбурге референдума о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. «Приятно удивлена, очень много приходят людей [проголосовать]. Удивлена, что здесь очень много моих соотечественников, очень много, я не ожидала. Печально, что Украина довела свои области и регионы до того, что люди просто тикают (убегают — прим. ред) из страны. Хорошо, что уходим в сторону России, потому что это наш край, мы все русскоязычные и давно к этому стремились», — сказала она в разговоре с корреспондентом URA.RU. Женщина рассказала, что беженцы чувствуют в России безопасность, которой не было на Украине. «Живя на Украине, не было ощущения безопасности. Постоянно были какие-то угрозы, НАТО хотело ракеты размещать. Нам этого не нужно, мы хотим чувствовать безопасность, спокойно идти на работу, спокойно отправлять детей в садик», — отметила Костюкова. По словам Костюковой, она приехала из Мариуполя в Свердловскую область 23 апреля. «Мы себя здесь чувствуем, как дома. Поехав, например, в Чехию или в Венгрию, в Германию, Финляндию, Нидерланды, встречаешь совсем не наше, не наш язык, не наши деньги, не наша культура», — отметила она. Женщина сказала, что беженцы Донбасса пережили многое, и хотят спокойной жизни в России. Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Она приехала в Свердловскую область из небольшого города Зугрэса (Донецкая область). Референдумы проходит с 23 по 27 сентября во всех регионах России. По данным на 26 сентября, в ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение к России проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%.