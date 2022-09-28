СБУ предъявила обвинения главам ДНР, Херсонской области и Запорожья

Досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области
Служба безопасности Украины предъявила обвинение главе ДНР Денису Пушилину, а также руководителям администраций Харьковской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Их обвиняют в подготовке референдумов.
«Служба безопасности Украины продолжает документировать противоправные действия организаторов и участников референдума на юных территориях Украины», — сообщается на официальном сайте СБУ. В числе тех, кому предъявлены обвинения — заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов и глава центральной избирательной комиссии региона.
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