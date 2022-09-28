Под Челябинском неизвестный расстрелял японскую легковушку

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 28 сентября неизвестный расстрелял японскую легковушку Toyota Platz. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, сейчас ведутся поиски злоумышленника.
«Обращение зарегистрировано. Проводится проверка. Личный состав ориентирован на поиски правонарушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
Как рассказала пострадавшая «Агентству чрезвычайный новостей», повреждения она заметила утром перед поездкой. По словам женщины, вся левая сторона автомобиля была обстреляна. Причем, близстоящие машины остались целыми.
Ранее в Миассе произошла похожая ситуация. Неизвестный обстрелял машину создателя популярного городского сообщества в соцсети во «ВКонтакте» Андрея Клыкова. Сам Клыков подозревает в повреждении авто одного из авторитетов.
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