Под Челябинском неизвестный расстрелял японскую легковушку

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Гильзы от ружья. Челябинск, оружие, гильзы
На кузове иномарки насчитали около 10 отметин от пуль Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 28 сентября неизвестный расстрелял японскую легковушку Toyota Platz. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, сейчас ведутся поиски злоумышленника.

«Обращение зарегистрировано. Проводится проверка. Личный состав ориентирован на поиски правонарушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Как рассказала пострадавшая «Агентству чрезвычайный новостей», повреждения она заметила утром перед поездкой. По словам женщины, вся левая сторона автомобиля была обстреляна. Причем, близстоящие машины остались целыми.

Ранее в Миассе произошла похожая ситуация. Неизвестный обстрелял машину создателя популярного городского сообщества в соцсети во «ВКонтакте» Андрея Клыкова. Сам Клыков подозревает в повреждении авто одного из авторитетов.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 28 сентября неизвестный расстрелял японскую легковушку Toyota Platz. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, сейчас ведутся поиски злоумышленника. «Обращение зарегистрировано. Проводится проверка. Личный состав ориентирован на поиски правонарушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Как рассказала пострадавшая «Агентству чрезвычайный новостей», повреждения она заметила утром перед поездкой. По словам женщины, вся левая сторона автомобиля была обстреляна. Причем, близстоящие машины остались целыми. Ранее в Миассе произошла похожая ситуация. Неизвестный обстрелял машину создателя популярного городского сообщества в соцсети во «ВКонтакте» Андрея Клыкова. Сам Клыков подозревает в повреждении авто одного из авторитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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