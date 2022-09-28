Челябинские олигархи тайно задали военкому 100 вопросов о мобилизации

Александр Гончаров раскрыл подробности обсуждения вопроса мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Участники заседания правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области в закрытой части 28 сентября задали представителям органов власти вопросы о мобилизации. Как URA.RU заявил исполнительный директор организации Александр Гончаров, кроме прямого разговора, от руководителей компаний передан список с сотней вопросов.

«В закрытом режиме состоялся откровенный разговор, где обсуждали мобилизацию. Речь шла о наложении брони на критически важных специалистов, ведь оборона страны создается, в том числе, на заводах и фабриках региона», — рассказал URA.RU Гончаров.

На заседании присутствовали курирующий тему мобилизации вице-губернатор Алексей Фартыгин и председатель комитета мобилизационной работы регионального правительства Сергей Малышев. Обсуждали более тщательный отбор сотрудников предприятий для призыва. Задачей разговора Гончаров назвал настройку диалога между представителями бизнеса и властями области.

Одно из прозвучавших предложений касалось жителей, работающих в серой зоне экономике. Тех, кто не регистрируется как экономический субъект и не платит налогов, предложили мобилизовать в первую очередь. Один из участников обсуждения заявил URA.RU, что в результате органы власти готовы будут подключаться к решению вопросов мобилизации по конкретным персоналиям, когда к ним будут обращаться руководители компаний.

Мобилизацию объявили в РФ 21 сентября. Согласно прозвучавшим заявлениям, для участия в спецоперации на Украине будет призвано 300 тысяч человек. Минобороны РФ разработало список критериев призыва. Со всеми вопросами мобилизованные и их родственники могут обращаться на телефоны горячей линии, озвученные военным ведомством.