28 сентября 2022

Из городов ХМАО на фронт отправилась новая волна мобилизованных. Видео

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Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма, отправка в армию, мобилизация, мобилизованные
На фронт поехали мобилизованные из Покачей, Мегиона и Ханты-Мансийска Фото:
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Мобилизация в России

В нескольких городах ХМАО 29 сентября прошли проводы очередной волны мобилизованных на фронт. Информация об отправке мобилизованных из Ханты-Мансийска и Мегиона появилась в официальном telegram-канале правительства округа. Об отправке из Нефтеюганска информацию подтвердили в мэрии города, а в Покачах об этом журналисту URA.RU рассказали в городском военкомате.

«Только что закончилось мероприятие по отправке мобилизованных. Отъезд был от пункта мобилизации, который располагался в культурно-спортивном комплексе „Нефтяник“. Отправили два автобуса. Сколько человек отправили и куда поедут, говорить нельзя», — сообщили в военкомате Покачей.

В Покачах провожать мобилизованных на фронт пришло почти две сотни человек. Аналогичная картина наблюдалась и в других городах, откуда отправлялись призывники. Перед отправкой все мобилизованные получили сухой паек. После этого мужчин рассадили по автобусам и оправили в военную часть к месту прохождения боевой подготовки.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО запустили telegram-бот для ответов на вопросы о мобилизации. Цифровой помощник ответит на самые распространенные вопросы, касающиеся мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на специальную военную операцию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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В нескольких городах ХМАО 29 сентября прошли проводы очередной волны мобилизованных на фронт. Информация об отправке мобилизованных из Ханты-Мансийска и Мегиона появилась в официальном telegram-канале правительства округа. Об отправке из Нефтеюганска информацию подтвердили в мэрии города, а в Покачах об этом журналисту URA.RU рассказали в городском военкомате. «Только что закончилось мероприятие по отправке мобилизованных. Отъезд был от пункта мобилизации, который располагался в культурно-спортивном комплексе „Нефтяник“. Отправили два автобуса. Сколько человек отправили и куда поедут, говорить нельзя», — сообщили в военкомате Покачей. В Покачах провожать мобилизованных на фронт пришло почти две сотни человек. Аналогичная картина наблюдалась и в других городах, откуда отправлялись призывники. Перед отправкой все мобилизованные получили сухой паек. После этого мужчин рассадили по автобусам и оправили в военную часть к месту прохождения боевой подготовки. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО запустили telegram-бот для ответов на вопросы о мобилизации. Цифровой помощник ответит на самые распространенные вопросы, касающиеся мобилизации. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на специальную военную операцию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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