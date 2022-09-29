Мэр из ХМАО объявил сбор средств на мобилизованных

29 сентября 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Мэр Югорска запустил сбор для удобства горожан и исключения мошенничества Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов объявил сбор средств на мобилизованных бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Администрация города Югорска при поддержке градообразующего предприятия объявляет сбор пожертвований для нужд мобилизованных граждан. Это сделано для удобства горожан и исключения мошенничества», — уточнил Харлов в своем Telegram-канале. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Глава ХМАО Наталья Комарова заявила о принятии дополнительных мер поддержки для жителей, которые подлежат частичной мобилизации.

Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов объявил сбор средств на мобилизованных бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Администрация города Югорска при поддержке градообразующего предприятия объявляет сбор пожертвований для нужд мобилизованных граждан. Это сделано для удобства горожан и исключения мошенничества», — уточнил Харлов в своем Telegram-канале. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Глава ХМАО Наталья Комарова заявила о принятии дополнительных мер поддержки для жителей, которые подлежат частичной мобилизации.