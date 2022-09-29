29 сентября 2022
28 сентября 2022

Мэр из ХМАО объявил сбор средств на мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение ошибочно мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
Мэр Югорска запустил сбор для удобства горожан и исключения мошенничества Фото:
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Мобилизация в России

Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов объявил сбор средств на мобилизованных бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Администрация города Югорска при поддержке градообразующего предприятия объявляет сбор пожертвований для нужд мобилизованных граждан. Это сделано для удобства горожан и исключения мошенничества», — уточнил Харлов в своем Telegram-канале.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Глава ХМАО Наталья Комарова заявила о принятии дополнительных мер поддержки для жителей, которые подлежат частичной мобилизации.

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Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов объявил сбор средств на мобилизованных бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Администрация города Югорска при поддержке градообразующего предприятия объявляет сбор пожертвований для нужд мобилизованных граждан. Это сделано для удобства горожан и исключения мошенничества», — уточнил Харлов в своем Telegram-канале. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Глава ХМАО Наталья Комарова заявила о принятии дополнительных мер поддержки для жителей, которые подлежат частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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