Мэр из ХМАО объявил сбор средств на мобилизованных

Мэр Югорска запустил сбор для удобства горожан и исключения мошенничества
новость из сюжетаМобилизация в России
Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов объявил сбор средств на мобилизованных бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Администрация города Югорска при поддержке градообразующего предприятия объявляет сбор пожертвований для нужд мобилизованных граждан. Это сделано для удобства горожан и исключения мошенничества», — уточнил Харлов в своем Telegram-канале.
Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Глава ХМАО Наталья Комарова заявила о принятии дополнительных мер поддержки для жителей, которые подлежат частичной мобилизации.
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