В Тюмени ожидается минусовая температура

30 сентября 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Тюменцев 30 сентября ожидает минусовая температура Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха до -3 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды сервиса Gismeteo. «Пятница, 30 сентября, температура воздуха составит +4 градуса днем, -3 вечером. Ясно, без осадков. Скорость ветра до 2 м/с», — говорится в прогнозе погоды. Ранее URA.RU писало, что на юге Тюменской области выпал первый снег. Так, местные жители Ялуторовска и Упоровского района поделились фотографиями снегопада в социальных сетях.

В Тюмени 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха до -3 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды сервиса Gismeteo. «Пятница, 30 сентября, температура воздуха составит +4 градуса днем, -3 вечером. Ясно, без осадков. Скорость ветра до 2 м/с», — говорится в прогнозе погоды. Ранее URA.RU писало, что на юге Тюменской области выпал первый снег. Так, местные жители Ялуторовска и Упоровского района поделились фотографиями снегопада в социальных сетях.