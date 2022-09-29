29 сентября 2022

В Тюмени ожидается минусовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев 30 сентября ожидает минусовая температура Фото:

В Тюмени 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха до -3 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды сервиса Gismeteo.

«Пятница, 30 сентября, температура воздуха составит +4 градуса днем, -3 вечером. Ясно, без осадков. Скорость ветра до 2 м/с», — говорится в прогнозе погоды.

Ранее URA.RU писало, что на юге Тюменской области выпал первый снег. Так, местные жители Ялуторовска и Упоровского района поделились фотографиями снегопада в социальных сетях.

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В Тюмени 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха до -3 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды сервиса Gismeteo. «Пятница, 30 сентября, температура воздуха составит +4 градуса днем, -3 вечером. Ясно, без осадков. Скорость ветра до 2 м/с», — говорится в прогнозе погоды. Ранее URA.RU писало, что на юге Тюменской области выпал первый снег. Так, местные жители Ялуторовска и Упоровского района поделились фотографиями снегопада в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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