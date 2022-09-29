В Тюмени ожидается минусовая температура

Тюменцев 30 сентября ожидает минусовая температура
В Тюмени 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха до -3 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды сервиса Gismeteo.
«Пятница, 30 сентября, температура воздуха составит +4 градуса днем, -3 вечером. Ясно, без осадков. Скорость ветра до 2 м/с», — говорится в прогнозе погоды.
Ранее URA.RU писало, что на юге Тюменской области выпал первый снег. Так, местные жители Ялуторовска и Упоровского района поделились фотографиями снегопада в социальных сетях.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»