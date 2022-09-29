На Украине погиб рядовой из Пермского края

30 сентября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Прощание с Василием Рейдером состоится 1 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Еловского района Пермского края Василий Рейдель. Об этом сообщили представители администрации Еловского муниципального округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины 22 сентября 2022 г. погиб наш земляк, рядовой, механик-водитель, крановщик эвакуационного отделения ремонтного взвода войсковой части 91717 Рейдель Василий Сергеевич. Рядовой показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», — сообщается в посте. Рядовой Василий Рейдель представлен к награде орденом Мужества посмертно. Прощание с погибшим состоится 1 октября в селе Дуброво. О начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Еловского района Пермского края Василий Рейдель. Об этом сообщили представители администрации Еловского муниципального округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины 22 сентября 2022 г. погиб наш земляк, рядовой, механик-водитель, крановщик эвакуационного отделения ремонтного взвода войсковой части 91717 Рейдель Василий Сергеевич. Рядовой показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», — сообщается в посте. Рядовой Василий Рейдель представлен к награде орденом Мужества посмертно. Прощание с погибшим состоится 1 октября в селе Дуброво. О начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.