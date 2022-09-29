29 сентября 2022

На Украине погиб рядовой из Пермского края

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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, цветы
Прощание с Василием Рейдером состоится 1 октября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Еловского района Пермского края Василий Рейдель. Об этом сообщили представители администрации Еловского муниципального округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины 22 сентября 2022 г. погиб наш земляк, рядовой, механик-водитель, крановщик эвакуационного отделения ремонтного взвода войсковой части 91717 Рейдель Василий Сергеевич. Рядовой показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», — сообщается в посте.

Рядовой Василий Рейдель представлен к награде орденом Мужества посмертно. Прощание с погибшим состоится 1 октября в селе Дуброво.

О начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.

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В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Еловского района Пермского края Василий Рейдель. Об этом сообщили представители администрации Еловского муниципального округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины 22 сентября 2022 г. погиб наш земляк, рядовой, механик-водитель, крановщик эвакуационного отделения ремонтного взвода войсковой части 91717 Рейдель Василий Сергеевич. Рядовой показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», — сообщается в посте. Рядовой Василий Рейдель представлен к награде орденом Мужества посмертно. Прощание с погибшим состоится 1 октября в селе Дуброво. О начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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