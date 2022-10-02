FT: холодная зима усугубит энергетический кризис в Европе

В Европе ожидается холодная и безветренная зима, что помешает выработке энергии и усугубит энергетический кризис. Об этом сообщает Financial Times.
«По данным Европейского агентства по прогнозированию погоды, Европа может пережить более холодную зиму с меньшим количеством ветра и дождей, чем обычно, что усугубит проблемы для правительств, пытающихся решить энергетический кризис на континенте», — пишет издание со ссылкой на Европейское агентство по прогнозированию погоды. Генеральный директор Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Флоренс Рабье поделилась с Financial Times, что если данный прогноз сбудется, то у Европы будет меньше ветра для ветроэнергетики и меньше осадков для гидроэнергетики.
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В Европе ожидается холодная и безветренная зима, что помешает выработке энергии и усугубит энергетический кризис. Об этом сообщает Financial Times. «По данным Европейского агентства по прогнозированию погоды, Европа может пережить более холодную зиму с меньшим количеством ветра и дождей, чем обычно, что усугубит проблемы для правительств, пытающихся решить энергетический кризис на континенте», — пишет издание со ссылкой на Европейское агентство по прогнозированию погоды. Генеральный директор Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Флоренс Рабье поделилась с Financial Times, что если данный прогноз сбудется, то у Европы будет меньше ветра для ветроэнергетики и меньше осадков для гидроэнергетики. Ранее президент Сербии Александар Вучич выступил с заявлением, что Европа замерзнет без российского газа. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа нашла альтернативу российскому газу.