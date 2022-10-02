Жители Челябинской области опасаются, что из крана потечет навоз

Компания «Ромкор» вновь начала сливать отходы на полях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Троицкого района Челябинской области опасаются повторения экологической катастрофы 2021 года, когда из-за загрязнения источника водоснабжения из кранов вместо воды побежал свиной навоз. Об этом URA.RU рассказала жительница поселка Чкалова Надежда Скрябина, отметив, что компания «Ромкор» вновь стала сливать свиной навоз возле реки Санарка.

«В прошлом году свинокомплекс „Ромкор“ отравил весь город, когда спустил свиной навоз в реку и он попал к нам в водопровод. Сейчас они опять протянули трубы и вновь льют жидкий навоз по полям в непосредственной близости от реки. Начнутся дожди, и навоз побежит по оврагам в речку, и мы снова вместо воды из крана получим фекалии», — пожаловалась URA.RU жительница поселка.

Скрябина отметила, что российское законодательство запрещает утилизировать свиной навоз на сельхозугодьях. В этом году предприятие договорилось складировать навоз на полях одного из местных фермеров. Расстояние до реки, в которую могут попасть нечистоты, составляет около 200 метров. URA.RU направило запрос в компанию «Ромкор», на момент публикации ответ не последовал.

В 2021 году из-за слива отходов на поля компанией «Ромкор» оказалась загрязнена река Санарка, впадающая в реку Уй, которая служит источником водоснабжения Троицка. В самом Троицке из кранов пошла вода с запахом аммиака, поэтому ее подачу пришлось остановить. Прокуратура возбудила уголовное дело.