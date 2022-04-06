Осенью 2021 года слив отходов обернулся экологическим ЧП (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Троицкого района Челябинской области жалуются на то, что одно из крупных предприятий, ранее уличенное в загрязнении источника водоснабжения, вновь сбрасывает отходы на поля недалеко от реки. Об этом рассказал URA.RU уроженец поселка Чкалова, рядом с которым сбрасывают отходы, Максим Усманов.

«6 марта в 20:00 я проезжал по трассе Троицк-Магнитогорск, около поворота на свинокомплекс „Ромкор“ стоял сильный зловонный запах, я изначально проехал мимо поворота на комплекс, но увидел трактор и струю жижи, решил подъехать ближе и зафиксировать это. Трактор сливал отходы, это четко видно на фото. Я сделал несколько снимков и поехал в сторону дома. Вместе с талыми водами сейчас это все побежит в реку», — рассказал Максим Усманов.

7 марта Максим вновь проезжал мимо поля, слив отходов уже не велся, но спецтехника что-то закапывала в почву. Проверку по сообщениям жителей уже начала местная полиция, в известность поставлена прокуратура.

«Прокуратурой Троицкого района поставлен на контроль ход и результаты проверки, проводимой правоохранительным органами по информации о сбросе жидких отходов на земли сельскохозяйственного назначения», — cообщила URA.RU cтарший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Ранее из-за слива отходов на поля компанией «Ромкор» оказалась загрязнена река Санарка, впадающая в реку Уй, которая служит источником водоснабжения Троицка. В самом Троицке из кранов пошла вода с запахом аммиака, поэтому ее подачу пришлось остановить. Возбуждено уголовное дело и административное производство.

На фото видно, что трактор сливает некую жидкость в поле, где уже образовалось болото предоставлено Максимом Усмановым

8

В ситуации разбирается полиция предоставлено Максимом Усмановым

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам