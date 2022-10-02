Техника была изъята из незаконных организаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске уничтожили компьютерную технику, которая была изъята в ходе рейдов по организациям, ведущим незаконную деятельность. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону, бульдозером раздавили свыше 80 единиц компьютерной техники.

«Произведено уничтожение 84 единиц игрового оборудования — системных блоков, коммутаторов, видеорегистраторов, коммутаторов, планшетов, маршрутизаторов и USB-накопителей. В результате уничтожения образовались бесформенная масса и мусор», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве отметили, что уничтожению техники предшествовал целый комплекс мероприятий. Сначала полицейские в ходе рейда изъяли технику из организаций, работающих незаконно. Затем прокуратура и суд приняли решение о конфискации товара. После судебные приставы арестовали имущество и передали его в территориальные органы Росимущества для уничтожения.

Фото: пресс-служба ГУ УФССП по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ УФССП по Челябинской области