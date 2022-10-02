02 октября 2022

В Челябинске пустили под бульдозер свыше 80 компьютеров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение игровых автоматов. Челябинск., электроника, компьютеры
Техника была изъята из незаконных организаций Фото:

В Челябинске уничтожили компьютерную технику, которая была изъята в ходе рейдов по организациям, ведущим незаконную деятельность. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону, бульдозером раздавили свыше 80 единиц компьютерной техники.

«Произведено уничтожение 84 единиц игрового оборудования — системных блоков, коммутаторов, видеорегистраторов, коммутаторов, планшетов, маршрутизаторов и USB-накопителей. В результате уничтожения образовались бесформенная масса и мусор», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве отметили, что уничтожению техники предшествовал целый комплекс мероприятий. Сначала полицейские в ходе рейда изъяли технику из организаций, работающих незаконно. Затем прокуратура и суд приняли решение о конфискации товара. После судебные приставы арестовали имущество и передали его в территориальные органы Росимущества для уничтожения.

Фото:
Фото:
Фото:

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В Челябинске уничтожили компьютерную технику, которая была изъята в ходе рейдов по организациям, ведущим незаконную деятельность. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону, бульдозером раздавили свыше 80 единиц компьютерной техники. «Произведено уничтожение 84 единиц игрового оборудования — системных блоков, коммутаторов, видеорегистраторов, коммутаторов, планшетов, маршрутизаторов и USB-накопителей. В результате уничтожения образовались бесформенная масса и мусор», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов. В ведомстве отметили, что уничтожению техники предшествовал целый комплекс мероприятий. Сначала полицейские в ходе рейда изъяли технику из организаций, работающих незаконно. Затем прокуратура и суд приняли решение о конфискации товара. После судебные приставы арестовали имущество и передали его в территориальные органы Росимущества для уничтожения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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