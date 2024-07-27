Якушев с Текслером провели заседание оперативного штаба в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 27 июля на заседании оперативного штаба в Карабаше Челябинской области обозначил задачи для ликвидаций последствий после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Челябинский губернатор Алексей Текслер рассказал полпреду о ситуации в округе.

«В режиме ЧС мы очень плотно работаем во взаимодействии — федеральные, полные и исполнительные власти, региональные и муниципальные. Принципиально важно, чтобы у нас было полное взаимодействие. Штаб возглавляет губернатор, на нем все ответственные задачи в чрезвычайной ситуации. Принципиально важно, чтобы в этот момент мы максимально быстро оказали необходимую помощь людям», — заявил Якушев.

Полпред отметил, что все службы сработали оперативно в режиме ЧС. Текслер сообщил, что в Киолиме было подтоплено около 20 домов. В соседние поселки, эвакуированные из-за угрозы подтопления, уже возвращаются жители. Губернатор также сообщил, что каждый пострадавший получит по 20 тысяч рублей материальной помощи. В министерстве социальных отношений региона уже начал прием заявлений.

Из-за прорыва дамбы вечером 26 июля в Карабаше затопило поселок Киолим. Никто не пострадал, всех эвакуировали. К утра 27 июля вода из поселка ушла.

Полпред приехал в регион из-за введенного режима чрезвычайной ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Якушев приехал в Карабаш днем 27 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU