В челябинском районе установлен особый контроль над работой электрооборудования

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Аварийные бригады находятся на месте (архивное фото) Фото:

В Еманжелинском районе Челябинской области для безопасности населения установлен особый контроль над работой энергооборудования в зоне подтопления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Для безопасности населения Еманжелинского района установлен особый контроль над работой энергооборудования в зоне подтопления. Произведено временное ограничение в работе электросетевого оборудования, питающего часть города Коркино и часть поселка Роза», — уточнили в пресс-службе компании.

Аварийные бригады находятся на месте и мониторят обстановку. Для подключения насосной станции используется резервный источник электроснабжения (РИСЭ) мощностью 280 кВт. Когда вода уйдет, специалисты поэтапно возобновят подачу электроэнергии.

Из-за погодных условий во всех подразделениях челябинского и свердловского филиалов «Россети Урал» введен режим повышенной готовности. В Свердловской и Челябинской областях в готовность для проведения аварийно-восстановительных работ приведены 565 бригад в составе почти трех тысяч сотрудников, 1204 единицы спецтехники, 97 резервных источников электроснабжения.

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В Еманжелинском районе Челябинской области для безопасности населения установлен особый контроль над работой энергооборудования в зоне подтопления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго». «Для безопасности населения Еманжелинского района установлен особый контроль над работой энергооборудования в зоне подтопления. Произведено временное ограничение в работе электросетевого оборудования, питающего часть города Коркино и часть поселка Роза», — уточнили в пресс-службе компании. Аварийные бригады находятся на месте и мониторят обстановку. Для подключения насосной станции используется резервный источник электроснабжения (РИСЭ) мощностью 280 кВт. Когда вода уйдет, специалисты поэтапно возобновят подачу электроэнергии. Из-за погодных условий во всех подразделениях челябинского и свердловского филиалов «Россети Урал» введен режим повышенной готовности. В Свердловской и Челябинской областях в готовность для проведения аварийно-восстановительных работ приведены 565 бригад в составе почти трех тысяч сотрудников, 1204 единицы спецтехники, 97 резервных источников электроснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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