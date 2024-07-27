В челябинском районе установлен особый контроль над работой электрооборудования

Аварийные бригады находятся на месте (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Еманжелинском районе Челябинской области для безопасности населения установлен особый контроль над работой энергооборудования в зоне подтопления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Для безопасности населения Еманжелинского района установлен особый контроль над работой энергооборудования в зоне подтопления. Произведено временное ограничение в работе электросетевого оборудования, питающего часть города Коркино и часть поселка Роза», — уточнили в пресс-службе компании.

Аварийные бригады находятся на месте и мониторят обстановку. Для подключения насосной станции используется резервный источник электроснабжения (РИСЭ) мощностью 280 кВт. Когда вода уйдет, специалисты поэтапно возобновят подачу электроэнергии.

Из-за погодных условий во всех подразделениях челябинского и свердловского филиалов «Россети Урал» введен режим повышенной готовности. В Свердловской и Челябинской областях в готовность для проведения аварийно-восстановительных работ приведены 565 бригад в составе почти трех тысяч сотрудников, 1204 единицы спецтехники, 97 резервных источников электроснабжения.