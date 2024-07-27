В челябинских районах закрыто движение из-за разлива водоемов

27 июля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

По главным участкам дорог в области нельзя проехать из-за воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Из-за перелива поверхностных вод и разрушения земляного полотна в Челябинской области закрыты ключевые участки дорог в нескольких районах. Об этом сообщили в 27 июля в пресс-службе Миндортранса региона. «В связи с переливом поверхностных вод и разрушением земляного полотна закрыто движение по нескольким участкам дорог. Это касается Увельского, Агаповского и Еткульского районов» — сообщили в пресс-службе. В Увельском районе закрыто движение по автодороге Красносельское-Сухарыш (участок км 10), включая обход села Красносельское. В Агаповском районе недоступен участок от ЖД станции Смеловская до автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск (участок км 1). В Еткульском районе ограничения коснулись дорог Погорела-Долговка (км 6), Коелга-Челябинск-Троицк (км 10) и Березняки-Депутатский (км 2). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за перелива поверхностных вод и разрушения земляного полотна в Челябинской области закрыты ключевые участки дорог в нескольких районах. Об этом сообщили в 27 июля в пресс-службе Миндортранса региона. «В связи с переливом поверхностных вод и разрушением земляного полотна закрыто движение по нескольким участкам дорог. Это касается Увельского, Агаповского и Еткульского районов» — сообщили в пресс-службе. В Увельском районе закрыто движение по автодороге Красносельское-Сухарыш (участок км 10), включая обход села Красносельское. В Агаповском районе недоступен участок от ЖД станции Смеловская до автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск (участок км 1). В Еткульском районе ограничения коснулись дорог Погорела-Долговка (км 6), Коелга-Челябинск-Троицк (км 10) и Березняки-Депутатский (км 2).