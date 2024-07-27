В челябинских районах закрыто движение из-за разлива водоемов

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Штаб и ПВР в Ленинском районе. Челябинск
По главным участкам дорог в области нельзя проехать из-за воды Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Из-за перелива поверхностных вод и разрушения земляного полотна в Челябинской области закрыты ключевые участки дорог в нескольких районах. Об этом сообщили в 27 июля в пресс-службе Миндортранса региона.

«В связи с переливом поверхностных вод и разрушением земляного полотна закрыто движение по нескольким участкам дорог. Это касается Увельского, Агаповского и Еткульского районов» — сообщили в пресс-службе.

В Увельском районе закрыто движение по автодороге Красносельское-Сухарыш (участок км 10), включая обход села Красносельское. В Агаповском районе недоступен участок от ЖД станции Смеловская до автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск (участок км 1). В Еткульском районе ограничения коснулись дорог Погорела-Долговка (км 6), Коелга-Челябинск-Троицк (км 10) и Березняки-Депутатский (км 2).

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Из-за перелива поверхностных вод и разрушения земляного полотна в Челябинской области закрыты ключевые участки дорог в нескольких районах. Об этом сообщили в 27 июля в пресс-службе Миндортранса региона. «В связи с переливом поверхностных вод и разрушением земляного полотна закрыто движение по нескольким участкам дорог. Это касается Увельского, Агаповского и Еткульского районов» — сообщили в пресс-службе. В Увельском районе закрыто движение по автодороге Красносельское-Сухарыш (участок км 10), включая обход села Красносельское. В Агаповском районе недоступен участок от ЖД станции Смеловская до автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск (участок км 1). В Еткульском районе ограничения коснулись дорог Погорела-Долговка (км 6), Коелга-Челябинск-Троицк (км 10) и Березняки-Депутатский (км 2).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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