В челябинских районах закрыто движение из-за разлива водоемов

Из-за перелива поверхностных вод и разрушения земляного полотна в Челябинской области закрыты ключевые участки дорог в нескольких районах. Об этом сообщили в 27 июля в пресс-службе Миндортранса региона.
«В связи с переливом поверхностных вод и разрушением земляного полотна закрыто движение по нескольким участкам дорог. Это касается Увельского, Агаповского и Еткульского районов» — сообщили в пресс-службе.
В Увельском районе закрыто движение по автодороге Красносельское-Сухарыш (участок км 10), включая обход села Красносельское. В Агаповском районе недоступен участок от ЖД станции Смеловская до автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск (участок км 1). В Еткульском районе ограничения коснулись дорог Погорела-Долговка (км 6), Коелга-Челябинск-Троицк (км 10) и Березняки-Депутатский (км 2).
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