Генерал-лейтенант Михаил Скоков представил руководству полицейского главка новых замов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Начальник ГУ МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков 3 октября представил руководящему составу главка двух новых заместителей: генерал-майора Николая Самойлова и полковника Игоря Белецкого. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Генерал-майор юстиции Самойлов возглавил Главное следственное управление ГУ МВД по региону. Он родился в Челябинской области в 1969 году. С 1992 по 2011 год работал в Южно-Уральском УВД на транспорте, начинал службу в должности дознавателя в линейном отделе на стации Челябинск, В 2001—2011 годах — заместитель начальника — начальник следственного управления Южно-Уральского УВД на транспорте. С 2011 года — первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД по Челябинской области. С апреля 2013 года был замначальника ГУ МВД по Иркутской области — начальником Главного следственного управления.

Полковник Белецкий родился в 1979 году в Кемеровской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году, прошел путь с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Куйбышевского района Новокузнецка Кемеровской области до начальника УМВД России по Новокузнецку, которое возглавил с 2019 года. Окончил Омскую академию МВД России и Академию управления МВД России.

Оба были назначены на свои посты указом №667 президента Владимира Путина. Пост начальника полиции в областном ГУ МВД, который занял Белецкий, освободился после назначения генерал-майора полиции Сергея Богдановского замначальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Место начальника ГСУ пустовало после выхода на пенсию Андрея Сухопарова.

Полковника Игоря Белецкого (слева) и генерал-майора Николая Самойлова официально представили коллективу ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области