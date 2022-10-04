В Челябинской области назвали города, где не хватает учителей

В регионе вакантными остались 1930 педагогических должностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области четыре городах испытывают кадровый дефицит учителей в школах. Об этом 5 октября URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП).

«Провели обзор укомплектованности общеобразовательных организаций профильными кадрами по состоянию на 1 сентября 2022 года. Самый большой некомплект учителей выявлен в таких городах как Локомотивный (89,8%), Кыштым (88,6%), Копейск (84,9%) и Карабаш (78,6%), а также Сосновский район (81,5%)», — заявили в КСП области.

На начало учебного года потребность школ региона в педагогах составляла 31 тыс. 517 специалистов. Из них вакантными остались 1930 должностей или 6,1% от имеющейся потребности.

Лучше всего укомплектованы педагогическими работниками школы в следующих муниципальных образованиях. Это Нязепетровский район (100%), Усть-Катавский район (100%), Карталинский район (99,5%), Катав-Ивановский район (99,3%) и Верхнеуфалейский городской округ (98,8%).