Жители ЯНАО возмущены нашествием сектантов

Женщина возмущена странными вопросами от незнакомцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница возмущена тем, что в домофон звонят женщины и начинают общаться на странные темы. По манере общения они напоминают сектантов. Об этом говорится на странице в сети «ВКонтакте».

«Добрый вечер! Хочу всех предупредить, по городу ходят женщины из какой-то секты, похожие на «свидетели «Иеговы». Они звонят в домофон и спрашивают: «Где найти ответ на вопрос про счастье». Если вы им поверили, то они предлагают пообщаться лично. А если им отказали, то они сбрасывают домофон», — сообщается в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что лидер секты из ХМАО жалуется Генпрокурору РФ на начальника из СК. В Следственном управлении СК по ХМАО сообщили, что все обвинения беспочвенны.