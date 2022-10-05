05 октября 2022
04 октября 2022

Жители ЯНАО возмущены нашествием сектантов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церковь Свидетелей Иеговы. Сургут, свидетели иеговы
Женщина возмущена странными вопросами от незнакомцев Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница возмущена тем, что в домофон звонят женщины и начинают общаться на странные темы. По манере общения они напоминают сектантов. Об этом говорится на странице в сети «ВКонтакте».

«Добрый вечер! Хочу всех предупредить, по городу ходят женщины из какой-то секты, похожие на «свидетели «Иеговы». Они звонят в домофон и спрашивают: «Где найти ответ на вопрос про счастье». Если вы им поверили, то они предлагают пообщаться лично. А если им отказали, то они сбрасывают домофон», — сообщается в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что лидер секты из ХМАО жалуется Генпрокурору РФ на начальника из СК. В Следственном управлении СК по ХМАО сообщили, что все обвинения беспочвенны.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница возмущена тем, что в домофон звонят женщины и начинают общаться на странные темы. По манере общения они напоминают сектантов. Об этом говорится на странице в сети «ВКонтакте». «Добрый вечер! Хочу всех предупредить, по городу ходят женщины из какой-то секты, похожие на «свидетели «Иеговы». Они звонят в домофон и спрашивают: «Где найти ответ на вопрос про счастье». Если вы им поверили, то они предлагают пообщаться лично. А если им отказали, то они сбрасывают домофон», — сообщается в посте. Ранее URA.RU сообщало, что лидер секты из ХМАО жалуется Генпрокурору РФ на начальника из СК. В Следственном управлении СК по ХМАО сообщили, что все обвинения беспочвенны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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