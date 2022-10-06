Челябинский губернатор заявил о новых мерах поддержки семей мобилизованных

06 октября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил проявить максимальное внимание к семьям мобилизованных граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал введение дополнительных мер поддержки семей мобилизованных граждан. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в области усилили социальные гарантии таких семей. «Муниципалитетам — отработать с каждой семьей. Я еще неделю назад дал поручение — максимальное внимание семьям мобилизованных, дойти до каждой семьи. Привлекайте социальные службы, волонтеров, работников администрации», — передает слова губернатор его пресс-служба. Так с 7 октября начнутся единовременные выплаты на детей мобилизованных граждан. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения. Также к мерам поддержки добавили оплату обучения детей мобилизованных в учреждениях среднего профессионального образования, внеочередное зачисление в детские сады и их годовую оплату. Детям предоставят возможность бесплатно питаться в школах и колледжах. А пожилым родителям, либо родителям с инвалидностью мобилизованных предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания; вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. Помимо этого, семьи мобилизованных бесплатно смогут подвезти газ к своему дому.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал введение дополнительных мер поддержки семей мобилизованных граждан. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в области усилили социальные гарантии таких семей. «Муниципалитетам — отработать с каждой семьей. Я еще неделю назад дал поручение — максимальное внимание семьям мобилизованных, дойти до каждой семьи. Привлекайте социальные службы, волонтеров, работников администрации», — передает слова губернатор его пресс-служба. Так с 7 октября начнутся единовременные выплаты на детей мобилизованных граждан. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения. Также к мерам поддержки добавили оплату обучения детей мобилизованных в учреждениях среднего профессионального образования, внеочередное зачисление в детские сады и их годовую оплату. Детям предоставят возможность бесплатно питаться в школах и колледжах. А пожилым родителям, либо родителям с инвалидностью мобилизованных предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания; вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. Помимо этого, семьи мобилизованных бесплатно смогут подвезти газ к своему дому.