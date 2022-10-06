Челябинский губернатор заявил о новых мерах поддержки семей мобилизованных

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Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поручил проявить максимальное внимание к семьям мобилизованных граждан Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал введение дополнительных мер поддержки семей мобилизованных граждан. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в области усилили социальные гарантии таких семей.

«Муниципалитетам — отработать с каждой семьей. Я еще неделю назад дал поручение — максимальное внимание семьям мобилизованных, дойти до каждой семьи. Привлекайте социальные службы, волонтеров, работников администрации», — передает слова губернатор его пресс-служба.

Так с 7 октября начнутся единовременные выплаты на детей мобилизованных граждан. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения. Также к мерам поддержки добавили оплату обучения детей мобилизованных в учреждениях среднего профессионального образования, внеочередное зачисление в детские сады и их годовую оплату.

Детям предоставят возможность бесплатно питаться в школах и колледжах. А пожилым родителям, либо родителям с инвалидностью мобилизованных предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания; вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. Помимо этого, семьи мобилизованных бесплатно смогут подвезти газ к своему дому.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал введение дополнительных мер поддержки семей мобилизованных граждан. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в области усилили социальные гарантии таких семей. «Муниципалитетам — отработать с каждой семьей. Я еще неделю назад дал поручение — максимальное внимание семьям мобилизованных, дойти до каждой семьи. Привлекайте социальные службы, волонтеров, работников администрации», — передает слова губернатор его пресс-служба. Так с 7 октября начнутся единовременные выплаты на детей мобилизованных граждан. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения. Также к мерам поддержки добавили оплату обучения детей мобилизованных в учреждениях среднего профессионального образования, внеочередное зачисление в детские сады и их годовую оплату. Детям предоставят возможность бесплатно питаться в школах и колледжах. А пожилым родителям, либо родителям с инвалидностью мобилизованных предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания; вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. Помимо этого, семьи мобилизованных бесплатно смогут подвезти газ к своему дому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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