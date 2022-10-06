Власти ХМАО передадут мэрии Омска палатки и спальные принадлежности

07 октября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

В палаточном лагере Омска проходят подготовку мобилизованные из ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ХМАО передадут администрации Омска палатки и 200 комплектов спальных принадлежностей. Об этом говорится в постановлении окружного правительства, размещенном на сайте органов государственной власти Югры. «Департаменту региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры передать из резерва материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры администрации города Омска вещевое имущество и средства первой необходимости согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится материале правительства. В приложении к документу указан перечень вещей. Среди них 17 палаток, а также по 200 раскладушек, матрацев, одеял, подушек и комплектов постельных принадлежностей. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные из ХМАО показали полигон в Омске, на котором они проходят боевую подготовку. Тогда агентство опубликовало видео с кадрами их палаточного лагеря. В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.

Власти ХМАО передадут администрации Омска палатки и 200 комплектов спальных принадлежностей. Об этом говорится в постановлении окружного правительства, размещенном на сайте органов государственной власти Югры. «Департаменту региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры передать из резерва материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры администрации города Омска вещевое имущество и средства первой необходимости согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится материале правительства. В приложении к документу указан перечень вещей. Среди них 17 палаток, а также по 200 раскладушек, матрацев, одеял, подушек и комплектов постельных принадлежностей. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные из ХМАО показали полигон в Омске, на котором они проходят боевую подготовку. Тогда агентство опубликовало видео с кадрами их палаточного лагеря. В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.