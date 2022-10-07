Сосновые сеянцы в теплице реже болеют и быстрее растут Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В компании «Браус» Чебаркульского района (Челябинская область) испытали способ ускорить рост саженцев сосны. Как URA.RU сообщил директор единственной в районе компании-арендатора лесных угодий Андрей Терентьев, метод в два раза увеличил приживаемость растений.

«За счет перехода к выращиванию саженцев с закрытой корневой системой в теплице мы подняли до 90% приживаемость. В открытом грунте у сосны она составляет 40-50%», — сообщил URA.RU Терентьев.

Посеяв в теплице площадь 500 кв. метров, компания получила возможность совершать две ротации: 240 тысяч сеянцев высаживают в марте и июле. Пока такая практика — эксперимент. В шесть раз больше сеянцев, полтора миллиона, ежегодно высаживают в открытый грунт.

Проверить идею можно будет по итогам предстоящей зимы: весенний молодняк «Браус» теперь отправляет на лесные угодья. Высадят 30 гектаров. Терентьев уточнил URA.RU, что стоимость примененного метода, без капзатрат на возведение теплицы, на треть выше, чем обычно. Дополнительно растениям требуется полив, внесение удобрений, подача электричества и тепла. К тому же, площадь под засев сеянцев на 40% выше, чем в открытом грунте.

По мнению специалистов «Брауса», отдача очевидна: уже по итогам первого сезона многие растения достигли восьми сантиметров в длину. При этом в естественных условиях роста саженцев до 10-12 см удается достигать лишь за два года. Если эксперимент будет успешным, весной в Чебаркульском районе появится вторая теплица. Подготовка к возведению сооружения ведется в настоящее время.

Стимулирование научных изысканий в РФ ведется с целью роста экономики регионов и страны в целом. Периоду 2022—2031 годов присвоен статус Десятилетия науки и технологий. За это время количество ученых в стране должно удвоиться. Количество высокотехнологичных производств будет расти.

Площадь теплицы составляет 500 кв. метров Фото: компания «Браус»

Выживаемость сосны в теплице достигает 90% Фото: компания «Браус»

В открытый грунт отправились сеянцы, прораставшие в теплице с марта Фото: компания «Браус»