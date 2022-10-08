08 октября 2022
07 октября 2022

Челябинский депутат попросила Шойгу вернуть курсы военной подготовки для молодежи

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Круглый стол в Общественной палате РФ «Реализация принципов уголовной политики в сфере защиты прав пострадавших от преступных посягательств». Москва, лантратова яна
Яна Лантратова (по центру) считает, что запрос на курсы боевой подготовки у населения есть Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила вернуть бесплатные курсы военной подготовки для молодежи. Свою инициативу она направила министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением возродить на фоне складывающейся военно-политической обстановки бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраста. Речь о потенциальных кандидатах под мобилизацию. Одним эти курсы помогут вспомнить полученные когда-то навыки, другим — эти навыки получить», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Она подчеркнула, что курсы должны быть бесплатными и добровольными. На них должны учить навыкам стрельбы, уходу за оружием, обращению с современной военной экипировкой. Лантратова считает, что запрос на подобные курсы у населения есть, поэтому нужно реализовать идею на федеральном уровне.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила вернуть бесплатные курсы военной подготовки для молодежи. Свою инициативу она направила министру обороны РФ Сергею Шойгу. «Обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением возродить на фоне складывающейся военно-политической обстановки бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраста. Речь о потенциальных кандидатах под мобилизацию. Одним эти курсы помогут вспомнить полученные когда-то навыки, другим — эти навыки получить», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что курсы должны быть бесплатными и добровольными. На них должны учить навыкам стрельбы, уходу за оружием, обращению с современной военной экипировкой. Лантратова считает, что запрос на подобные курсы у населения есть, поэтому нужно реализовать идею на федеральном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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