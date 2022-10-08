Челябинский депутат попросила Шойгу вернуть курсы военной подготовки для молодежи

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила вернуть бесплатные курсы военной подготовки для молодежи. Свою инициативу она направила министру обороны РФ Сергею Шойгу.
«Обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением возродить на фоне складывающейся военно-политической обстановки бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраста. Речь о потенциальных кандидатах под мобилизацию. Одним эти курсы помогут вспомнить полученные когда-то навыки, другим — эти навыки получить», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Она подчеркнула, что курсы должны быть бесплатными и добровольными. На них должны учить навыкам стрельбы, уходу за оружием, обращению с современной военной экипировкой. Лантратова считает, что запрос на подобные курсы у населения есть, поэтому нужно реализовать идею на федеральном уровне.
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