Киев стягивает иностранных наемников, ВСУ обстреливает регионы РФ: главное об СВО к 9 октября

09 октября 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

На уничтоженном складе ВСУ хранилось более двухсот ракет для «HIMARS» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины организуют иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области. ФСБ России сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ. У США заканчиваются боеприпасы HIMARS для снабжения ими Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 9 октября. Киев стягивает иностранных наемников на линию фронта в Запорожье. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что среди наемников представители более, чем 30 стран.

Украинские войска с начала октября усилили обстрелы территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях. На сайте ФСБ отметили, что за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов.

отметили, что за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов. ВС РФ отбили атаки ВСУ по трем направлениям. По информации Минобороны РФ, атаки украинской армии были отбиты на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях.

ВКС России уничтожили склад ВСУ с ракетами HIMARS в районе Березнеговатое Николаевской области. По информации Минобороны РФ, на складе хранилось более двухсот ракет для «HIMARS» и «Ураган».

У США заканчиваются запасы ракет залпового огня HIMARS. Это вызовет сложности с поставками их Украине. Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан подчеркнул, что когда запасы боеприпасов HIMARS будут исчерпаны, замены им не найдется.

США дают ВСУ ориентировки по ведению боевых действий. По мнению директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, активная военная помощь Соединенных Штатов украинской стороне превращает их в участника конфликта с Россией.

Энергодар и его пригороды остались без воды и электричества из-за обстрелов со стороны ВСУ. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на данный момент в городе восстановлены мобильная связь, а также электроснабжение. В ближайшее время будет осуществлена подача воды.

Экс-президент США Дональд Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине. По его мнению, США должны прийти к переговорам о завершении конфликта между РФ и Украиной, чтобы избежать третьей мировой войны.

Вооруженные силы Украины организуют иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области. ФСБ России сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ. У США заканчиваются боеприпасы HIMARS для снабжения ими Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 9 октября. ВС РФ отбили атаки ВСУ по трем направлениям. По информации Минобороны РФ, атаки украинской армии были отбиты на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. США дают ВСУ ориентировки по ведению боевых действий. По мнению директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, активная военная помощь Соединенных Штатов украинской стороне превращает их в участника конфликта с Россией. Энергодар и его пригороды остались без воды и электричества из-за обстрелов со стороны ВСУ. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на данный момент в городе восстановлены мобильная связь, а также электроснабжение. В ближайшее время будет осуществлена подача воды. Экс-президент США Дональд Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине. По его мнению, США должны прийти к переговорам о завершении конфликта между РФ и Украиной, чтобы избежать третьей мировой войны.