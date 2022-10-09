Киев стягивает иностранных наемников, ВСУ обстреливает регионы РФ: главное об СВО к 9 октября

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, бмп, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
На уничтоженном складе ВСУ хранилось более двухсот ракет для «HIMARS» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины организуют иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области. ФСБ России сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ. У США заканчиваются боеприпасы HIMARS для снабжения ими Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 9 октября.

  • Киев стягивает иностранных наемников на линию фронта в Запорожье. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что среди наемников представители более, чем 30 стран.
  • Украинские войска с начала октября усилили обстрелы территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях. На сайте ФСБ отметили, что за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов.

  • ВС РФ отбили атаки ВСУ по трем направлениям. По информации Минобороны РФ, атаки украинской армии были отбиты на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях.

  • ВКС России уничтожили склад ВСУ с ракетами HIMARS в районе Березнеговатое Николаевской области. По информации Минобороны РФ, на складе хранилось более двухсот ракет для «HIMARS» и «Ураган».
  • У США заканчиваются запасы ракет залпового огня HIMARS. Это вызовет сложности с поставками их Украине. Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан подчеркнул, что когда запасы боеприпасов HIMARS будут исчерпаны, замены им не найдется.

  • США дают ВСУ ориентировки по ведению боевых действий. По мнению директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, активная военная помощь Соединенных Штатов украинской стороне превращает их в участника конфликта с Россией.

  • Энергодар и его пригороды остались без воды и электричества из-за обстрелов со стороны ВСУ. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на данный момент в городе восстановлены мобильная связь, а также электроснабжение. В ближайшее время будет осуществлена подача воды.

  • Экс-президент США Дональд Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине. По его мнению, США должны прийти к переговорам о завершении конфликта между РФ и Украиной, чтобы избежать третьей мировой войны.

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Вооруженные силы Украины организуют иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области. ФСБ России сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ. У США заканчиваются боеприпасы HIMARS для снабжения ими Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 9 октября. ВС РФ отбили атаки ВСУ по трем направлениям. По информации Минобороны РФ, атаки украинской армии были отбиты на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. США дают ВСУ ориентировки по ведению боевых действий. По мнению директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, активная военная помощь Соединенных Штатов украинской стороне превращает их в участника конфликта с Россией. Энергодар и его пригороды остались без воды и электричества из-за обстрелов со стороны ВСУ. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на данный момент в городе восстановлены мобильная связь, а также электроснабжение. В ближайшее время будет осуществлена подача воды. Экс-президент США Дональд Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине. По его мнению, США должны прийти к переговорам о завершении конфликта между РФ и Украиной, чтобы избежать третьей мировой войны.
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