Минобороны РФ: уничтожен склад ВСУ с ракетами HIMARS

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
ВКС РФ также уничтожены боеприпасы для реактивной системы залпового огня «Ураган» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы России уничтожили склад вооруженных сил Украины с ракетами HIMARS. Об этом сообщило Минобороны России.

«В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Согласно данным Минобороны РФ, на складе хранилось более двухсот ракет для «HIMARS» и «Ураган».

Ранее МО РФ сообщало, что армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям на Андреево-Криворожском направлении. Согласно информации ведомства, ВСУ за сутки предприняли многократные попытки прорыва.

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Воздушно-космические силы России уничтожили склад вооруженных сил Украины с ракетами HIMARS. Об этом сообщило Минобороны России. «В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Согласно данным Минобороны РФ, на складе хранилось более двухсот ракет для «HIMARS» и «Ураган». Ранее МО РФ сообщало, что армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям на Андреево-Криворожском направлении. Согласно информации ведомства, ВСУ за сутки предприняли многократные попытки прорыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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