Минобороны РФ: уничтожен склад ВСУ с ракетами HIMARS

ВКС РФ также уничтожены боеприпасы для реактивной системы залпового огня «Ураган»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушно-космические силы России уничтожили склад вооруженных сил Украины с ракетами HIMARS. Об этом сообщило Минобороны России.
«В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Согласно данным Минобороны РФ, на складе хранилось более двухсот ракет для «HIMARS» и «Ураган».
Ранее МО РФ сообщало, что армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям на Андреево-Криворожском направлении. Согласно информации ведомства, ВСУ за сутки предприняли многократные попытки прорыва.
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