Трамп потребовал начать переговоры для завершения конфликта на Украине

09 октября 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп призвал США начать переговоры между РФ и Украиной Фото: wikimedia.org/The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США должны прийти к переговорам о завершении конфликта между РФ и Украиной, чтобы избежать третьей мировой войны. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <…> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп. Его слова приводит ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. РФ и Киев предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне отказался проводить переговоры.

США должны прийти к переговорам о завершении конфликта между РФ и Украиной, чтобы избежать третьей мировой войны. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <…> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп. Его слова приводит ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. РФ и Киев предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне отказался проводить переговоры.