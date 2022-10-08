08 октября 2022

Трамп потребовал начать переговоры для завершения конфликта на Украине

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Дональд Трамп, трамп дональд
Дональд Трамп призвал США начать переговоры между РФ и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США должны прийти к переговорам о завершении конфликта между РФ и Украиной, чтобы избежать третьей мировой войны. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <…> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп. Его слова приводит ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. РФ и Киев предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне отказался проводить переговоры.

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США должны прийти к переговорам о завершении конфликта между РФ и Украиной, чтобы избежать третьей мировой войны. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <…> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп. Его слова приводит ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. РФ и Киев предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне отказался проводить переговоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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