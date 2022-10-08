Трамп потребовал начать переговоры для завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп призвал США начать переговоры между РФ и Украиной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США должны прийти к переговорам о завершении конфликта между РФ и Украиной, чтобы избежать третьей мировой войны. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <…> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп. Его слова приводит ТАСС.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. РФ и Киев предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне отказался проводить переговоры.
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