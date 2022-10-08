Полковник США: у американцев заканчиваются запасы ракет HIMARS для Украины

У США заканчиваются запасы ракет залпового огня HIMARS, в связи с чем они не смогут вскоре их поставлять Украине. Об этом сообщает отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.
«Если Соединенные Штаты отправят треть этого запаса Украине, <…> та получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости».
Ранее Киев обстрелял населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР). Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также сообщалось, что США предупредили о поставках двух зенитных комплексов NASAMS на Украину.
Ранее в МИД РФ заявили, что поставки HIMARS Украине демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, Киев просит Вашингтон о поставке ракет ATACMS для ударов по Крыму, пишет RT. Bloomberg также передавал, что Украина истощает военные ресурсы США.
США и страны Запада активно поставляют Киеву вооружение, с момента начала спецоперации с 24 февраля. Основная цель операции заключается в демилитаризации и денацификации Украины.
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У США заканчиваются запасы ракет залпового огня HIMARS, в связи с чем они не смогут вскоре их поставлять Украине. Об этом сообщает отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. «Если Соединенные Штаты отправят треть этого запаса Украине, <…> та получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Киев обстрелял населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР). Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также сообщалось, что США предупредили о поставках двух зенитных комплексов NASAMS на Украину. Ранее в МИД РФ заявили, что поставки HIMARS Украине демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, Киев просит Вашингтон о поставке ракет ATACMS для ударов по Крыму, пишет RT. Bloomberg также передавал, что Украина истощает военные ресурсы США. США и страны Запада активно поставляют Киеву вооружение, с момента начала спецоперации с 24 февраля. Основная цель операции заключается в демилитаризации и денацификации Украины.