Полковник США: у американцев заканчиваются запасы ракет HIMARS для Украины

09 октября 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

США рассчитывает поставлять запасы вооружения Украине еще пару месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У США заканчиваются запасы ракет залпового огня HIMARS, в связи с чем они не смогут вскоре их поставлять Украине. Об этом сообщает отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. «Если Соединенные Штаты отправят треть этого запаса Украине, <…> та получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Киев обстрелял населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР). Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также сообщалось, что США предупредили о поставках двух зенитных комплексов NASAMS на Украину. Ранее в МИД РФ заявили, что поставки HIMARS Украине демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, Киев просит Вашингтон о поставке ракет ATACMS для ударов по Крыму, пишет RT. Bloomberg также передавал, что Украина истощает военные ресурсы США. США и страны Запада активно поставляют Киеву вооружение, с момента начала спецоперации с 24 февраля. Основная цель операции заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

У США заканчиваются запасы ракет залпового огня HIMARS, в связи с чем они не смогут вскоре их поставлять Украине. Об этом сообщает отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. «Если Соединенные Штаты отправят треть этого запаса Украине, <…> та получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Киев обстрелял населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР). Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также сообщалось, что США предупредили о поставках двух зенитных комплексов NASAMS на Украину. Ранее в МИД РФ заявили, что поставки HIMARS Украине демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, Киев просит Вашингтон о поставке ракет ATACMS для ударов по Крыму, пишет RT. Bloomberg также передавал, что Украина истощает военные ресурсы США. США и страны Запада активно поставляют Киеву вооружение, с момента начала спецоперации с 24 февраля. Основная цель операции заключается в демилитаризации и денацификации Украины.