Энергодар и его пригород остались без света и воды из-за обстрелов ВСУ

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С субботы в Энергодаре нет света и воды из-за происходящих обстрелов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и пригороды остались без воды и электричества из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов со стороны украинских войск, в городе нет воды и связи», — сказал Рогов РИА «Новости». Сроки возобновления электричества в районе он не уточнил.

Энергодар неоднократно подвергается обстрелам со стороны Украины. В следствие этого ЗАЭС, которая находится в городе, осталась без источников энергии, сообщало в субботу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при ООН.

Члены МАГАТЭ находятся на территории Запорожской АЭС с начала сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

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Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и пригороды остались без воды и электричества из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов со стороны украинских войск, в городе нет воды и связи», — сказал Рогов РИА «Новости». Сроки возобновления электричества в районе он не уточнил. Энергодар неоднократно подвергается обстрелам со стороны Украины. В следствие этого ЗАЭС, которая находится в городе, осталась без источников энергии, сообщало в субботу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при ООН. Члены МАГАТЭ находятся на территории Запорожской АЭС с начала сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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