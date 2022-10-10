Мошенники предложили челябинке выкупить сына из фейкового плена

С женщины требовали 200 тысяч за сына Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жительнице Челябинска по телефону предложили выкупить сына, участвующего в спецоперации, из фейкового плена. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, мошенник требовал с женщины 200 тысяч рублей.

«Неизвестный, используя сотовую связь, обманным путем, под предлогом выкупа ее сына из плена, пытался похитить денежные средства в сумме 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.2 ст. 159 УК РФ», — сообщил источник.

По данным URA.RU, с сыном женщины все в порядке. Корреспондент пытался связаться с пресс-службой СУ СКР региона. Там на звонок не ответили.

Ранее сообщалось, что у мошенников стали появляться новые схемы обмана. Они начали звонить родственникам участников спецоперации на Украине и убеждать, что тех взяли в плен и надо заплатить выкуп. Также мошенники обманывают родственников военнослужащих, говоря им о ранении и требуя перевести деньги.