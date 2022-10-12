В России нашли новый способ помочь незаконно мобилизованным россиянам

Партия «Новые люди» предложила введение должности военного омбудсмена

12 октября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

В России появится военный омбудсмен Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России предложили ввести должность военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав и законных интересов мобилизованных. С такой инициативой выступила российская партия «Новые люди». «Должность военного омбудсмена должна заключаться в создании эффективных механизмов по защите прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных, а также совершенствовании законодательства в этом направлении», — сообщается в пресс-релизе партии «Новые люди». При этом в партии отметили, что деятельность не противоречит, а дополняет существующие полномочия госорганов по защите и восстановлению прав военнослужащих. Причиной вынесения такой инициативы стали множественные обращения граждан, связанные с нарушениями в рамках частичной мобилизации. Отмечается, что существующих институтов гражданских омбудсменов в этой области явно недостаточно. Авторами инициативы выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева. Согласно закону, военный омбудсмен будет назначаться президентом РФ Владимиром Путиным на пять лет и не может находиться на этой должности более двух сроков. Зарплата омбудсмена насчитывается из средств федерального бюджета. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

В России предложили ввести должность военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав и законных интересов мобилизованных. С такой инициативой выступила российская партия «Новые люди». «Должность военного омбудсмена должна заключаться в создании эффективных механизмов по защите прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных, а также совершенствовании законодательства в этом направлении», — сообщается в пресс-релизе партии «Новые люди». При этом в партии отметили, что деятельность не противоречит, а дополняет существующие полномочия госорганов по защите и восстановлению прав военнослужащих. Причиной вынесения такой инициативы стали множественные обращения граждан, связанные с нарушениями в рамках частичной мобилизации. Отмечается, что существующих институтов гражданских омбудсменов в этой области явно недостаточно. Авторами инициативы выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева. Согласно закону, военный омбудсмен будет назначаться президентом РФ Владимиром Путиным на пять лет и не может находиться на этой должности более двух сроков. Зарплата омбудсмена насчитывается из средств федерального бюджета. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.