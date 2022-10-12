Свердловские силовики устроили облаву на «Таганский ряд»

Силовики УМВД по Екатеринбургу совместно с бойцами свердловского УФСБ провели ряд задержаний на рынке «Таганский ряд», где искали мигрантов-нелегалов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники УФСБ и екатеринбургской полиции провели операцию на Таганском ряду, где проверяли соблюдение миграционного законодательства», — рассказал собеседник агентства. Силовую поддержку оказывал спецназ Росгвардии. На десятерых задержанных составили протоколы за нарушение закона. Операция проходила утром 13 октября.
URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области, там посоветовали задать вопрос представителям полиции. Из УМВД по Екатеринбургу ответ на момент публикации не поступал. УФСБ по Свердловской области не распространяло официальных комментариев об операции.
Ранее силовики уже проводили проверки незаконных мигрантов в Екатеринбурге. За одну операцию проверялось около двух сотен предполагаемых нарушителей.
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