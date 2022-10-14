СК подозревает 14-летнюю девочку в жестоком убийстве младшей сестры

14 октября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

На данный момент решается вопрос об избрании сестре убитой меры пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области возбудил дело об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью после обнаружения тела 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. В убийстве ведомство подозревает ее старшую сестру. Об этом сообщает СК РФ. «СК РФ по Саратовской области по факту обнаружения тела 10-летней девочки с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в, д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью)», — сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Саратовской области. На официальных страницах СК РФ отмечается, что по подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. «В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — добавили в ведомстве. Тело убитой девочки было обнаружено 13 октября. Его обнаружила мать, вернувшаяся домой с работы. Родители сообщили о произошедшем в полицию.

Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области возбудил дело об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью после обнаружения тела 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. В убийстве ведомство подозревает ее старшую сестру. Об этом сообщает СК РФ. «СК РФ по Саратовской области по факту обнаружения тела 10-летней девочки с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в, д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью)», — сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Саратовской области. На официальных страницах СК РФ отмечается, что по подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. «В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — добавили в ведомстве. Тело убитой девочки было обнаружено 13 октября. Его обнаружила мать, вернувшаяся домой с работы. Родители сообщили о произошедшем в полицию.