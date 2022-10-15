15 октября 2022
14 октября 2022

В ХМАО появится союз отцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, отцовство, дети, ребенок
Подписан меморандум о создании «Союза отцов Нижневартовска» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) подписан меморандум о намерениях создать местную общественную организацию «Союз отцов Нижневартовска». Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО-Югры.

«Задачи создания общественной организации „Союз отцов Нижневартовска“ состоят в обеспечении гармоничного общественного развития, сохранении духовно-нравственных и семейных ценностей; вклад отцовского сообщества в развитие гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи; обеспечение соблюдения прав и законных интересов военнослужащих армии России», -говорится в новости.

В ведомстве уточняется, что в ближайшее время инициативная группа начнет подготовку всех необходимых документов. К работе общественной организации могут подключиться все жители Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наградят десятки отцов. Начальник отдела демографии департамента соцзащиты населения Диана Саранчина уточняет, что награждения пройдут в городе Салехарде, в Пуровском, Ямальском, Приуральском и Шурышкарском районах. Всего планируется наградить около 30 отцов.

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В Нижневартовске (ХМАО) подписан меморандум о намерениях создать местную общественную организацию «Союз отцов Нижневартовска». Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО-Югры. «Задачи создания общественной организации „Союз отцов Нижневартовска“ состоят в обеспечении гармоничного общественного развития, сохранении духовно-нравственных и семейных ценностей; вклад отцовского сообщества в развитие гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи; обеспечение соблюдения прав и законных интересов военнослужащих армии России», -говорится в новости. В ведомстве уточняется, что в ближайшее время инициативная группа начнет подготовку всех необходимых документов. К работе общественной организации могут подключиться все жители Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наградят десятки отцов. Начальник отдела демографии департамента соцзащиты населения Диана Саранчина уточняет, что награждения пройдут в городе Салехарде, в Пуровском, Ямальском, Приуральском и Шурышкарском районах. Всего планируется наградить около 30 отцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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