В ХМАО появится союз отцов

16 октября 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Подписан меморандум о создании «Союза отцов Нижневартовска» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) подписан меморандум о намерениях создать местную общественную организацию «Союз отцов Нижневартовска». Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО-Югры. «Задачи создания общественной организации „Союз отцов Нижневартовска“ состоят в обеспечении гармоничного общественного развития, сохранении духовно-нравственных и семейных ценностей; вклад отцовского сообщества в развитие гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи; обеспечение соблюдения прав и законных интересов военнослужащих армии России», -говорится в новости. В ведомстве уточняется, что в ближайшее время инициативная группа начнет подготовку всех необходимых документов. К работе общественной организации могут подключиться все жители Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наградят десятки отцов. Начальник отдела демографии департамента соцзащиты населения Диана Саранчина уточняет, что награждения пройдут в городе Салехарде, в Пуровском, Ямальском, Приуральском и Шурышкарском районах. Всего планируется наградить около 30 отцов.

В Нижневартовске (ХМАО) подписан меморандум о намерениях создать местную общественную организацию «Союз отцов Нижневартовска». Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО-Югры. «Задачи создания общественной организации „Союз отцов Нижневартовска“ состоят в обеспечении гармоничного общественного развития, сохранении духовно-нравственных и семейных ценностей; вклад отцовского сообщества в развитие гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи; обеспечение соблюдения прав и законных интересов военнослужащих армии России», -говорится в новости. В ведомстве уточняется, что в ближайшее время инициативная группа начнет подготовку всех необходимых документов. К работе общественной организации могут подключиться все жители Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наградят десятки отцов. Начальник отдела демографии департамента соцзащиты населения Диана Саранчина уточняет, что награждения пройдут в городе Салехарде, в Пуровском, Ямальском, Приуральском и Шурышкарском районах. Всего планируется наградить около 30 отцов.