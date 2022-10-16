Челябинским педагогам разрешили использовать WhatsApp в личной жизни

Минпросвещения РФ рекомендовало ограничить применение иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Педагогам Челябинской области разрешено использовать WhatsApp в частной жизни. Об этом URA.RU сообщили в министерстве образования региона, комментируя рекомендации Минпросвещения РФ ограничить применение иностранных мессенджеров при обучении.

«В своей частной жизни педагоги, родители, ученики могут использовать те мессенжеры, которые им удобны. Запрета никто не вводил», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В областном минобре отметили, что Минпросвещения РФ рекомендовало ограничить применение иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса. В школах используются и активно применяются такие отечественные программы, как информационная система «Моя школа» и «Мой колледж». А к бесплатной платформе «Сферум» подключены все школы Челябинской области.

«Все российские программы являются частью цифровой образовательной среды (ЦОС), которая дополняет классические формы очного обучения. Эти программы уже привычны учителям и делают учебный процесс комфортным и безопасным для всех участников», — отметили в минобре.