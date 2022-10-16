Мобилизованный челябинец дал инструкцию, как переводить деньги во время спецоперации

Житель Снежинска поделился финансовой грамотностью с будущими резервистами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мобилизованный житель Снежинска (Челябинская область) Степан К. поделился советом, как переводить свою зарплату участникам спецоперации РФ. По словам земляка, таким образом он передает знания для будущих мобилизованных и их семей.

«Наши банковские карты там не котируются. Но свою карту можно подключить к зарплате. Карта дома, и на нее капает денежка. Придется делать местную карту и через Систему быстрых платежей (СБП) пополнять ее», — написал мобилизованный Степан К. на своей странице во «ВКонтакте».

Челябинец рассказал, что банковские карты с собой можно не брать. Достаточно фото с номером карты.

«Кнопочный телефон лучше брать тот, который может заряжать. Один power bank (мобильное зарядное устройство) обязателен», — делится опытом Степан.

Житель Челябинской области отметил, что там где он находится, своя военная форма не запрещена. На пункте сбора всем выдали полный комплект одежды. Кормят по его словам хорошо, собранный в дорогу рюкзак с едой и консервами остался не тронутым.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. По данным Министерства обороны, на военную службу планируют призвать 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.