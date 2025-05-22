Создатель новой версии культового фильма ужасов «Люми» Александр Мохов приедет в Магнитогорск (Челябинская область). Он осмотрит площадки для съемок и проведет пресс-конференцию. Визит продлится с 25 по 27 мая.
«Режиссер прилетит для знакомства с городом. Заодно посмотрит места, где пройдут натурные съемки. Это не только Магнитогорск, но и соседняя Башкирия. У нас запланирована и пресс-конференция», — рассказал продюсер Андрей Рябцев, передает издание «Верстов.Инфо».
Как пишет издание, идея перезапуска советского хоррора принадлежит магнитогорскому продюсеру Рябцеву, а сценарий написал Владимир Брагин — автор оригинальной ленты 1991 года. Фильм по мотивам сказки о Красной Шапочке расскажет историю мистического существа, терроризирующего жителей глубинки. В новой версии зрителей ждут современные спецэффекты и более глубокие характеры персонажей.
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