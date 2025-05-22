22 мая 2025

«Советский хоррор»: режиссер ремейка фильма ужасов «Люми» посетит Магнитогорск

Режиссер ремейка фильма ужасов «Люми» Мохов посетит Магнитогорск
© Служба новостей «URA.RU»
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На съемки планируют пригласить актеров из Москвы и Магнитогорска
На съемки планируют пригласить актеров из Москвы и Магнитогорска Фото:

Создатель новой версии культового фильма ужасов «Люми» Александр Мохов приедет в Магнитогорск (Челябинская область). Он осмотрит площадки для съемок и проведет пресс-конференцию. Визит продлится с 25 по 27 мая.

«Режиссер прилетит для знакомства с городом. Заодно посмотрит места, где пройдут натурные съемки. Это не только Магнитогорск, но и соседняя Башкирия. У нас запланирована и пресс-конференция», — рассказал продюсер Андрей Рябцев, передает издание «Верстов.Инфо».

Как пишет издание, идея перезапуска советского хоррора принадлежит магнитогорскому продюсеру Рябцеву, а сценарий написал Владимир Брагин — автор оригинальной ленты 1991 года. Фильм по мотивам сказки о Красной Шапочке расскажет историю мистического существа, терроризирующего жителей глубинки. В новой версии зрителей ждут современные спецэффекты и более глубокие характеры персонажей.

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Создатель новой версии культового фильма ужасов «Люми» Александр Мохов приедет в Магнитогорск (Челябинская область). Он осмотрит площадки для съемок и проведет пресс-конференцию. Визит продлится с 25 по 27 мая. «Режиссер прилетит для знакомства с городом. Заодно посмотрит места, где пройдут натурные съемки. Это не только Магнитогорск, но и соседняя Башкирия. У нас запланирована и пресс-конференция», — рассказал продюсер Андрей Рябцев, передает издание «Верстов.Инфо». Как пишет издание, идея перезапуска советского хоррора принадлежит магнитогорскому продюсеру Рябцеву, а сценарий написал Владимир Брагин — автор оригинальной ленты 1991 года. Фильм по мотивам сказки о Красной Шапочке расскажет историю мистического существа, терроризирующего жителей глубинки. В новой версии зрителей ждут современные спецэффекты и более глубокие характеры персонажей.
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