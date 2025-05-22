22 мая 2025

В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры планируют починить до конца дня
Светофоры планируют починить до конца дня Фото:

В Челябинске отключены светофоры на трех перекрестках. Дорожники планируют отремонтировать объекты до конца дня.

«В настоящее время не работают светофоры на пересечениях Комсомольского проспекта — улицы 40-летия Победы, проспекта Ленина — улицы Свободы и улицы Труда — улицы Российской. Восстановить их работу планируют до конца сегодняшнего дня», — уточнили в telegram-канале «Челябинский дорожник».

Дорожники отметили, что эти светофоры вышли из строя, но их оперативно починят. А пока они порекомендовали водителям соблюдать повышенную осторожность при проезде этих перекрестков либо использовать объездные пути.

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В Челябинске отключены светофоры на трех перекрестках. Дорожники планируют отремонтировать объекты до конца дня. «В настоящее время не работают светофоры на пересечениях Комсомольского проспекта — улицы 40-летия Победы, проспекта Ленина — улицы Свободы и улицы Труда — улицы Российской. Восстановить их работу планируют до конца сегодняшнего дня», — уточнили в telegram-канале «Челябинский дорожник». Дорожники отметили, что эти светофоры вышли из строя, но их оперативно починят. А пока они порекомендовали водителям соблюдать повышенную осторожность при проезде этих перекрестков либо использовать объездные пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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