В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках

В Челябинске отключены светофоры на трех перекрестках. Дорожники планируют отремонтировать объекты до конца дня.
«В настоящее время не работают светофоры на пересечениях Комсомольского проспекта — улицы 40-летия Победы, проспекта Ленина — улицы Свободы и улицы Труда — улицы Российской. Восстановить их работу планируют до конца сегодняшнего дня», — уточнили в telegram-канале «Челябинский дорожник».
Дорожники отметили, что эти светофоры вышли из строя, но их оперативно починят. А пока они порекомендовали водителям соблюдать повышенную осторожность при проезде этих перекрестков либо использовать объездные пути.
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