22 мая 2025

Магнитогорские коммерсанты отделались условкой за хищение более 43 млн рублей

В Магнитогорске сорвавших нацпроект бизнесменов отправили на условный срок
© Служба новостей «URA.RU»
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При назначении наказания бизнесменам суд ограничился условным сроком
При назначении наказания бизнесменам суд ограничился условным сроком Фото:

В Магнитогорске осудили бизнесменов, сорвавших нацпроект «Цифровая экономика РФ». На обмане они «наварились» на сумму более 43 млн рублей. Коммерсанты получили условные сроки, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

«Судебная инстанция приговорила виновных к семи и пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять и четыре года соответственно, а также штрафам в размере 800 и 500 тысяч рублей. Помимо этого, суд наложил обязательство в возмещении ущерба в размере 43 млн рублей в установленный испытательный период, в противном случае срок будет заменен на реальный», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Мягкость наказания связана с тем, что бизнесмены признали вину и раскаялись в содеянном. Суд учел эти обстоятельства при вынесении вердикта.

Мошенническая схема была раскрыта осенью 2022 года. Коммерсанты вступили в сговор при исполнении контрактов по подключению социальных объектов области к интернету. Они вносили ложные показания об объемах и стоимости работ. Таким образом им удалось похитить более 43 млн рублей, выделенных на реализацию национального проекта «Цифровая экономика РФ».

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В Магнитогорске осудили бизнесменов, сорвавших нацпроект «Цифровая экономика РФ». На обмане они «наварились» на сумму более 43 млн рублей. Коммерсанты получили условные сроки, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. «Судебная инстанция приговорила виновных к семи и пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять и четыре года соответственно, а также штрафам в размере 800 и 500 тысяч рублей. Помимо этого, суд наложил обязательство в возмещении ущерба в размере 43 млн рублей в установленный испытательный период, в противном случае срок будет заменен на реальный», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Мягкость наказания связана с тем, что бизнесмены признали вину и раскаялись в содеянном. Суд учел эти обстоятельства при вынесении вердикта. Мошенническая схема была раскрыта осенью 2022 года. Коммерсанты вступили в сговор при исполнении контрактов по подключению социальных объектов области к интернету. Они вносили ложные показания об объемах и стоимости работ. Таким образом им удалось похитить более 43 млн рублей, выделенных на реализацию национального проекта «Цифровая экономика РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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