Магнитогорские коммерсанты отделались условкой за хищение более 43 млн рублей

В Магнитогорске осудили бизнесменов, сорвавших нацпроект «Цифровая экономика РФ». На обмане они «наварились» на сумму более 43 млн рублей. Коммерсанты получили условные сроки, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
«Судебная инстанция приговорила виновных к семи и пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять и четыре года соответственно, а также штрафам в размере 800 и 500 тысяч рублей. Помимо этого, суд наложил обязательство в возмещении ущерба в размере 43 млн рублей в установленный испытательный период, в противном случае срок будет заменен на реальный», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Мягкость наказания связана с тем, что бизнесмены признали вину и раскаялись в содеянном. Суд учел эти обстоятельства при вынесении вердикта.
Мошенническая схема была раскрыта осенью 2022 года. Коммерсанты вступили в сговор при исполнении контрактов по подключению социальных объектов области к интернету. Они вносили ложные показания об объемах и стоимости работ. Таким образом им удалось похитить более 43 млн рублей, выделенных на реализацию национального проекта «Цифровая экономика РФ».
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