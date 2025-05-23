Главный тренер «Трактора» Гру сравнил КХЛ и НХЛ

Тренер «Трактора» Гру: В Америке команды играют примерно в один и тот же хоккей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бенуа Гру получил новый опыт в КХЛ
Бенуа Гру получил новый опыт в КХЛ Фото:

Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру во время пресс-конференции сравнил КХЛ и НХЛ. По его словам, хоккей в России более разносторонний и непредсказуемый.

«В Америке все команды играют примерно в один и тот же хоккей. Там буквально некоторые детали отличаются. А здесь каждая команда может показать что-то абсолютно новое. Каждый матч здесь — абсолютно новый вызов», — сообщил Гру.

По его мнению, в КХЛ есть хорошие команды и сильные тренеры. Есть свои вызовы и трудности. Он не забудет свое время в «Тракторе».

В свой первый сезон Гру привел «Трактор» к серебряным медалям Кубка Гагарина. Он повторил результат легенды клуба Валерия Белоусова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру во время пресс-конференции сравнил КХЛ и НХЛ. По его словам, хоккей в России более разносторонний и непредсказуемый. «В Америке все команды играют примерно в один и тот же хоккей. Там буквально некоторые детали отличаются. А здесь каждая команда может показать что-то абсолютно новое. Каждый матч здесь — абсолютно новый вызов», — сообщил Гру. По его мнению, в КХЛ есть хорошие команды и сильные тренеры. Есть свои вызовы и трудности. Он не забудет свое время в «Тракторе». В свой первый сезон Гру привел «Трактор» к серебряным медалям Кубка Гагарина. Он повторил результат легенды клуба Валерия Белоусова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...