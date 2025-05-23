Главный тренер «Трактора» Гру сравнил КХЛ и НХЛ

Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру во время пресс-конференции сравнил КХЛ и НХЛ. По его словам, хоккей в России более разносторонний и непредсказуемый.
«В Америке все команды играют примерно в один и тот же хоккей. Там буквально некоторые детали отличаются. А здесь каждая команда может показать что-то абсолютно новое. Каждый матч здесь — абсолютно новый вызов», — сообщил Гру.
По его мнению, в КХЛ есть хорошие команды и сильные тренеры. Есть свои вызовы и трудности. Он не забудет свое время в «Тракторе».
В свой первый сезон Гру привел «Трактор» к серебряным медалям Кубка Гагарина. Он повторил результат легенды клуба Валерия Белоусова.
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