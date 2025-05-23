Челябинские туристы стали выбирать дорогие туры для отдыха в Дагестане

Туристы из Челябинска стали выбирать более дорогие туры в Дагестан. Как URA.RU сообщил директор компании «DaDa-тур» Александр Лавров, путешественники теперь предпочитают лететь самолетом, а не ехать на автобусах.
«Наши клиенты стали выбирать более дорогие туры в Дагестан на самолете, чем доставку наземным транспортом. Средний чек авиатура — 78 тысяч рублей, автобусного — 45 тысяч», — подсчитал для URA.RU Лавров.
По словам собеседника информагентства, интерес к Дагестану вырос. Причинами стали не только яркие ощущения на отдыхе и красивые пейзажи, но и массовый выезд туристов. «Сарафанное радио» увеличило число желающих посетить республику. Туроператоры, подстроившись под возросший интерес, сформировали предложения на разный вкус: можно отдохнуть с комфортом или полностью окунувшись в местную культуру и быт. На рынке представлено множество экскурсионных программ: от Махачкалы до исторического Дербента. Интересные туристические маршруты включают пешие походы в горы, экскурсии по старинным крепостям и кулинарное погружение в местную кухню.
Александр Лавров отметил, что самостоятельные путешествия могут обойтись дороже, чем туры операторов. Авиабилеты в Махачкалу можно найти от 10 тысяч рублей, но дополнительные расходы на жилье и питание способны значительно увеличить общий бюджет.
Руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева на примере своего бизнеса заметила некоторое снижение интереса к Дагестану. Причиной стало все то же желание туристов отдыхать более комфортно. Сейчас турсектор республики только формируется. И не всегда удается подобрать для путешественников те условия проживания и экскурсий, на которые они рассчитывают. В мае, сообщила собеседница, туристы пересмотрели планы. Вместо Дагестана отправились в Сочи, куда перелет оказался дешевле в два раза. Чтобы купить билеты по выгодной стоимости, надо их приобретать заблаговременно, добавила эксперт.
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