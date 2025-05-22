Администрация Копейска опровергла слухи о переносе городского последнего звонка

На площади Трудовой Славы в Копейске, города-спутника Челябинска, 24 мая в 12:00 состоится церемония последнего звонка. Как уточнили URA.RU в мэрии города-спутника, время проведения мероприятия не менялось — оно ежегодно проходит в полдень. Ранее родители выпускников выразили беспокойство, ожидая событие в 14:00.
«Городская церемония „Последнего звонка“ запланирована 24 мая именно в 12:00. Других официальных распоряжений относительно времени проведения не поступало. В Копейске этот праздник ежегодно проводится в полдень на площади Трудовой Славы возле малой сцены», — сообщили в управлении образования администрации КГО.
В мэрии города выразили сожаление из-за недоразумения и заверили, что делают все возможное для создания праздничной атмосферы. Для учащихся из отдаленных микрорайонов будет организован спецтранспорт.
Ранее сообщалось о возможном срыве мероприятий из-за якобы переноса времени церемонии с 14:00 на 12:00. Большинство семей ожидали начало праздника позже, однако, узнав официальное время опасались не успеть на городское торжество после школьных линеек.
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