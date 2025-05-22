Nansi&Sidorov и Коста Лакоста выступят на «Атомном выпускном» в Челябинске

В Челябинске в парке имени Гагарина с 27 на 28 июня пройдет «Атомный выпускной» для нескольких тысяч школьников со всей области. На трех тематических площадках выступят приглашенные музыканты, включая хедлайнеров — дуэт Nansi&Sidorov и исполнителя Коста Лакоста, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В ночь с 27 на 28 июня 2025 года в Челябинске пройдет региональный праздник выпускников школ — „Атомный выпускной“. В этом году ожидается участие более 5000 школьников со всей области. Главными хедлайнерами станут — популярный дуэт Nansi&Sidorov и Коста Лакоста», — отметили в пресс-службе.
Главные сцены — «Заря»д», «Реактор» и «АЭС» — предложат разную музыкальную программу: от хитов приглашенных звезд до любимых песен в новых аранжировках. Для гостей выступят кавер-группы «Литература», «Радио Мальта» и «МАКИНТОШ». Чтобы попасть на праздник, выпускникам нужно до 6 июня подать заявку через классного руководителя.
В 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера был организован первый «Атомный выпускной». Тогда для школьников выступили и участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers. Мероприятие проходило 23 июня с 23:00 до 06:00.
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