22 мая 2025

Nansi&Sidorov и Коста Лакоста выступят на «Атомном выпускном» в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Коста Лакоста станет одним из ведущих исполнителей на «Атомном выпускном»
Коста Лакоста станет одним из ведущих исполнителей на «Атомном выпускном» Фото:

В Челябинске в парке имени Гагарина с 27 на 28 июня пройдет «Атомный выпускной» для нескольких тысяч школьников со всей области. На трех тематических площадках выступят приглашенные музыканты, включая хедлайнеров — дуэт Nansi&Sidorov и исполнителя Коста Лакоста, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В ночь с 27 на 28 июня 2025 года в Челябинске пройдет региональный праздник выпускников школ — „Атомный выпускной“. В этом году ожидается участие более 5000 школьников со всей области. Главными хедлайнерами станут — популярный дуэт Nansi&Sidorov и Коста Лакоста», — отметили в пресс-службе.

Главные сцены — «Заря»д», «Реактор» и «АЭС» — предложат разную музыкальную программу: от хитов приглашенных звезд до любимых песен в новых аранжировках. Для гостей выступят кавер-группы «Литература», «Радио Мальта» и «МАКИНТОШ». Чтобы попасть на праздник, выпускникам нужно до 6 июня подать заявку через классного руководителя.

В 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера был организован первый «Атомный выпускной». Тогда для школьников выступили и участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers. Мероприятие проходило 23 июня с 23:00 до 06:00.

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В Челябинске в парке имени Гагарина с 27 на 28 июня пройдет «Атомный выпускной» для нескольких тысяч школьников со всей области. На трех тематических площадках выступят приглашенные музыканты, включая хедлайнеров — дуэт Nansi&Sidorov и исполнителя Коста Лакоста, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В ночь с 27 на 28 июня 2025 года в Челябинске пройдет региональный праздник выпускников школ — „Атомный выпускной“. В этом году ожидается участие более 5000 школьников со всей области. Главными хедлайнерами станут — популярный дуэт Nansi&Sidorov и Коста Лакоста», — отметили в пресс-службе. Главные сцены — «Заря»д», «Реактор» и «АЭС» — предложат разную музыкальную программу: от хитов приглашенных звезд до любимых песен в новых аранжировках. Для гостей выступят кавер-группы «Литература», «Радио Мальта» и «МАКИНТОШ». Чтобы попасть на праздник, выпускникам нужно до 6 июня подать заявку через классного руководителя. В 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера был организован первый «Атомный выпускной». Тогда для школьников выступили и участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers. Мероприятие проходило 23 июня с 23:00 до 06:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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