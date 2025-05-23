Компания экс-директора челябинского метростроя поспорила с ним из-за дивидендов

Московская «Инвестиционная транспортно-строительная компания» («ИТСК»), где соучредителем выступает бывший директор челябинского метростроя Андрей Агеев, возразила ему по поводу выплаченных дивидендов. В суде он утверждал, что денег не получал, а руководство «ИТСК» заявило обратное.
«Дивиденды, решение о распределении которых принято участниками ООО „ИТСК“ 18 мая 2020 года, выплачены Агееву в полном объеме — в сумме 8,633 млн рублей. Это подтверждается решением Арбитражного суда Москвы и платежным поручением 1 декабря 2021 года о выплате обществом „Калк-М“ за ООО „ИТСК“ задолженности перед Агеевым», — заявили URA.RU в компании.
Представители «ИТСК» отметили, что Агеев сам требовал выплаты. В тех же объемах деньги получили другие совладельцы фирмы: Кирилл Кучук и Геннадий Мошков. В суде Агеев настаивал на том, что деньги выплачены только двум собственникам. Бывший директор «Челябметростроя» пожаловался на управляющего Алексея Пархоменко, утверждая, будто тот при требовании вернуть выплаченные предприятием в пользу «ИТСК» дивиденды, намеренно вывел из-под удара директора московской фирмы Алексея Иванова, Мошкова и Кучука.
Решения о выплатах в 2019 и 2020 годах действительно принимались, минуя Агеева. В тот момент в органы управления «ИТСК» он не входил, также с 2014 года уже не возглавлял метрострой. За два года единственный участник «Челябметростроя», компания «ИТСК», получил 4,507 млн рублей и 20,913 млн рублей.
«Решение участников общества „ИТСК“ признано действительным (отказано в оспаривании) в судебном деле. Даже если формально участник не участвовал в одобрении сделки или не голосовал за нее, но фактическим поведением показывал, что не против сделки, то впоследствии он лишается права требовать признания сделки недействительной или возмещения убытков в результате ее совершения», — так Агееву ответили на его попытки снять ответственность.
В процессе, в котором рассматривались требования Пархоменко о возврате дивидендов, Агеев возражал против этого. Временный управляющий «Челябметростроя» указал, что деньги акционер получил, когда финансы общества находились не в лучшем состоянии. Из двух заявленных сумм Пархоменко удалось взыскать основную. Теперь учредитель обязан вернуть 20,913 млн рублей.
Ясность по этому вопросу позволила возобновить тяжбу в арбитражном суде Москвы. В феврале Агеев подал иск против соучредителей «ИТСК» и ее директора Иванова. Инициатор спора потребовал взыскать с ответчиков 22,641 млн рублей.
При подготовке материалов URA.RU через «ИТСК» также запрашивала комментарий самого Агеева. Однако ответ не поступил.
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