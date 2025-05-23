В Златоусте оцифруют все ливневки для будущих ремонтов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с ремонтами ливневок мэрия Златоуста взялась их оцифровать
Вместе с ремонтами ливневок мэрия Златоуста взялась их оцифровать Фото:

В Златоусте (Челябинская область) оцифруют всю ливневую канализацию для удобства будущих ремонтов. Как рассказал мэр Олег Решетников, электронная модель поможет следить за состоянием ливневок.

«Впервые будет проведено обследование всех городских ливневок и выявление брошенных участков. В результате появится электронная модель системы ливневых канализаций Златоуста, которая будет нанесена на карту города», — сообщил Решетников в telegram-канале.

Чтобы оцифровать ливневки, муниципалитет выделил деньги из местного бюджета. Размер затрат не сообщается. Как URA.RU пояснили в Управлении ЖКХ мэрии, оцифровка пройдет до 1 сентября. Сейчас мэрия ищет подрядчика.

Одновременно власти составили планы ремонтов предстоящего лета. По словам мэра, в 2025 году планируется обеспечить водопропускную способность 62 объектов ливневой канализации. Почти половина ливневок нуждается лишь в очистке, остальные требуют капитального ремонта, не проводившегося в течение длительного времени. Решетников отметил, что первый этап очистки почти завершен, и второй этап начнется в июле.

Технические работы пройдут в разных районах города. Отремонтируют участки на улицах Разина, 1-ой Нижне-Заводской и Карла Маркса. На модернизацию власти предусмотрели 22 млн рублей.

Составить электронную модель ливневой канализации власти рассчитывают до осени
Составить электронную модель ливневой канализации власти рассчитывают до осени
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В Златоусте (Челябинская область) оцифруют всю ливневую канализацию для удобства будущих ремонтов. Как рассказал мэр Олег Решетников, электронная модель поможет следить за состоянием ливневок. «Впервые будет проведено обследование всех городских ливневок и выявление брошенных участков. В результате появится электронная модель системы ливневых канализаций Златоуста, которая будет нанесена на карту города», — сообщил Решетников в telegram-канале. Чтобы оцифровать ливневки, муниципалитет выделил деньги из местного бюджета. Размер затрат не сообщается. Как URA.RU пояснили в Управлении ЖКХ мэрии, оцифровка пройдет до 1 сентября. Сейчас мэрия ищет подрядчика. Одновременно власти составили планы ремонтов предстоящего лета. По словам мэра, в 2025 году планируется обеспечить водопропускную способность 62 объектов ливневой канализации. Почти половина ливневок нуждается лишь в очистке, остальные требуют капитального ремонта, не проводившегося в течение длительного времени. Решетников отметил, что первый этап очистки почти завершен, и второй этап начнется в июле. Технические работы пройдут в разных районах города. Отремонтируют участки на улицах Разина, 1-ой Нижне-Заводской и Карла Маркса. На модернизацию власти предусмотрели 22 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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