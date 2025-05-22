Челябинцы недовольны своим занятием больше других россиян

Челябинцы недовольны работой больше, чем другие россияне. Особенно в ней разочаровались местные охранники и снабженцы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, из десяти баллов эти специалисты оценили свое место лишь на 4,7 балла.
«Средний показатель удовлетворенности составил 5,1 балла, что несколько ниже среднероссийских результатов (5,3 балла). Меньше других счастливы на работе кадры из сектора закупок, сотрудники сферы безопасности и работники области искусства. Зато больше всего удовлетворены работой кадровики, которые в среднем поставили шесть баллов», — заявили в HeadHunter.
Также заинтересованность в работе продемонстрировали ученые и преподаватели (5,8 балла), продавцы (5,7 балла). Согласно данным опроса, только 4% челябинцев оценили свою работу на 10 из 10-ти. Интересно, что молодые специалисты в возрасте 18–24 лет в среднем поставили своей работе 5,3 балла, тогда как среди людей старше 55 лет этот показатель значительно ниже и составил всего 4,5 балла. Мужчины в среднем оценили свою работу ниже женщин: их средний балл: 5,1 против 5,4 у женщин.
Челябинцы назвали факторы, определяющие уровень их трудового счастья. У 43% основной причиной радоваться стала зарплата. За ней идут рабочие обязанности, коллектив и атмосфера. Значение имеют и условия труда: удобный график, комфортное место работы (по 27%). Каждого пятого радует отсутствие риска сокращения.
Во время исследования рабочие чаще остальных говорили о хорошей зарплате. При этом фармацевты и медики радовались тому, что их работа имеет большое значение для общества.
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