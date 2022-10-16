Власти ХМАО оплатили предпринимателям учебу в Сколково

17 октября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Компании из ХМАО проходят обучение в «Сколково» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО оплатили учебу предпринимателей в Сколково. Оплата обучения является новой льготой и введена для поддержки предпринимателей. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель. «По запросам предпринимателей в 2022 году в качестве новой меры поддержки для экспортеров организовано участие в программе московской школы управления „Сколково“ бизнес-акселератор „Экспортеры 2.0“. Благодаря акселератору Югорские предприниматели разрабатывают собственные экспортные стратегии. Уже завершился первый модуль обучения», — сказал Генкель во время онлайн эфира. Он добавил, что 10 октября начался другой обучающий модуль для предпринимателей — «Экспортный стандарт для МСП». В нем приняли участие семь предпринимателей из ХМАО. Ранее URA.RU писало, что объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. В 2021 году более 1800 предпринимателей получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат.

Власти ХМАО оплатили учебу предпринимателей в Сколково. Оплата обучения является новой льготой и введена для поддержки предпринимателей. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель. «По запросам предпринимателей в 2022 году в качестве новой меры поддержки для экспортеров организовано участие в программе московской школы управления „Сколково“ бизнес-акселератор „Экспортеры 2.0“. Благодаря акселератору Югорские предприниматели разрабатывают собственные экспортные стратегии. Уже завершился первый модуль обучения», — сказал Генкель во время онлайн эфира. Он добавил, что 10 октября начался другой обучающий модуль для предпринимателей — «Экспортный стандарт для МСП». В нем приняли участие семь предпринимателей из ХМАО. Ранее URA.RU писало, что объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. В 2021 году более 1800 предпринимателей получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат.