16 октября 2022
15 октября 2022
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Власти ХМАО оплатили предпринимателям учебу в Сколково

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетно-выборная конференция челябинского регионального отделения партии ЕР. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен
Компании из ХМАО проходят обучение в «Сколково» Фото:

Власти ХМАО оплатили учебу предпринимателей в Сколково. Оплата обучения является новой льготой и введена для поддержки предпринимателей. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.

«По запросам предпринимателей в 2022 году в качестве новой меры поддержки для экспортеров организовано участие в программе московской школы управления „Сколково“ бизнес-акселератор „Экспортеры 2.0“. Благодаря акселератору Югорские предприниматели разрабатывают собственные экспортные стратегии. Уже завершился первый модуль обучения», — сказал Генкель во время онлайн эфира.

Он добавил, что 10 октября начался другой обучающий модуль для предпринимателей — «Экспортный стандарт для МСП». В нем приняли участие семь предпринимателей из ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. В 2021 году более 1800 предпринимателей получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат.

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Власти ХМАО оплатили учебу предпринимателей в Сколково. Оплата обучения является новой льготой и введена для поддержки предпринимателей. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель. «По запросам предпринимателей в 2022 году в качестве новой меры поддержки для экспортеров организовано участие в программе московской школы управления „Сколково“ бизнес-акселератор „Экспортеры 2.0“. Благодаря акселератору Югорские предприниматели разрабатывают собственные экспортные стратегии. Уже завершился первый модуль обучения», — сказал Генкель во время онлайн эфира. Он добавил, что 10 октября начался другой обучающий модуль для предпринимателей — «Экспортный стандарт для МСП». В нем приняли участие семь предпринимателей из ХМАО. Ранее URA.RU писало, что объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. В 2021 году более 1800 предпринимателей получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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