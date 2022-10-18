В Тюмени отец троих детей получил отсрочку от мобилизации

18 октября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Отец троих детей получил отсрочку еще до того, как решение по данной категории приняло Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудник учреждения культуры из Тюмени, имеющий троих детей и ухаживающий за пожилыми родителями, смог получить отсрочку от мобилизации. Об этом в своем telegram-канале рассказала депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. Вернулся домой и мобилизованный житель Ноябрьска (ЯНАО). «К нам обратилась семья мобилизованного жителя Тюмени — работника учреждения культуры, воспитывающего троих детей. Кроме этого, он помогает пожилым родителям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем. Направил все необходимые депутатские запросы по обращению семьи, парень получил отсрочку», — рассказал Иван Вершинин в своем telegram-канале. Он также отметил, что вскоре после решения вопроса по тюменцу, Минобороны РФ приняло решение об отсрочке призыва для мужчин, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет. До этого правило действовало лишь для тех, у кого четверо и более детей этого возрастного диапазона. По словам Ивана Вершинина, он также помогал решить вопрос с отсрочками для двух ямальцев. В первом случае житель Ноябрьска уже был мобилизован, но вернулся домой после того, как после обращения его семьи было доказано, что у мужчины проблемы со здоровьем. Аналогичная ситуация была и у жителя Салехарда, однако после медобследования парень принял решение продолжить службу, сейчас он проходит боевое слаживание. Как ранее писало URA.RU, отсрочку от мобилизации можно получить и по другим основаниям. К примеру, ее дают подрядчикам, у которых есть неисполненные контракты с властями Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник учреждения культуры из Тюмени, имеющий троих детей и ухаживающий за пожилыми родителями, смог получить отсрочку от мобилизации. Об этом в своем telegram-канале рассказала депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. Вернулся домой и мобилизованный житель Ноябрьска (ЯНАО). «К нам обратилась семья мобилизованного жителя Тюмени — работника учреждения культуры, воспитывающего троих детей. Кроме этого, он помогает пожилым родителям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем. Направил все необходимые депутатские запросы по обращению семьи, парень получил отсрочку», — рассказал Иван Вершинин в своем telegram-канале. Он также отметил, что вскоре после решения вопроса по тюменцу, Минобороны РФ приняло решение об отсрочке призыва для мужчин, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет. До этого правило действовало лишь для тех, у кого четверо и более детей этого возрастного диапазона. По словам Ивана Вершинина, он также помогал решить вопрос с отсрочками для двух ямальцев. В первом случае житель Ноябрьска уже был мобилизован, но вернулся домой после того, как после обращения его семьи было доказано, что у мужчины проблемы со здоровьем. Аналогичная ситуация была и у жителя Салехарда, однако после медобследования парень принял решение продолжить службу, сейчас он проходит боевое слаживание. Как ранее писало URA.RU, отсрочку от мобилизации можно получить и по другим основаниям. К примеру, ее дают подрядчикам, у которых есть неисполненные контракты с властями Тюменской области.