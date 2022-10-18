В Екатеринбурге меняется схема движения трех автобусов

Изменения коснутся движения автобусных маршрутов №№ 077, 53 и 57А Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга временно меняется схема движения трех автобусов. Изменения коснутся движения автобусных маршрутов №№ 077, 53 и 57А. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.

«Временное изменение будет действовать с 21:00 18 октября до 14:00 19 октября 2022 года. Оно связано с проведением работ по реконструкции улицы Лучистой. Маршруты автобусов № 077 и № 53 будут следовать по улицам Нескучной — Лучистой — Любви — Золотистому бульвару — Счастливой — Лучистой в направлении к центру города. В обратном направлении маршрут будет следующим: Лучистая — Счастливая — Золотистый — Любви — Лучистая. Временно отменяются остановки „Счастливая“ и „Чемпионов“ и вводится остановка „Солнечный микрорайон“ на улице Лучистой», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге с 1 сентября до конца 2024 года перекроют участок улицы Вайнера на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Дорогу перекроет предприятие «Уралэлектромедь».