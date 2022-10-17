Челябинская ФСБ накрыла подпольных оружейников. Фото, видео

18 октября 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники УФСБ накрыли канал поставок оружия, которое могло быть использовано в преступных целях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области накрыли подпольную мастерскую, в которой изготавливалось стрелковое оружие, с целью дальнейшего сбыта на рынке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, операции по захвату подпольных оружейников проводились в ряде субъектов страны разом. «В 45 регионах страны, в том числе и Челябинской области, по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что оружейники в домашних условиях возвращали боевые свойства охолощенному оружию. Так они приготовили к сбыту противотанковое ружье, гранатомет, несколько пулеметов, 22 автомата, свыше 150 пистолетов, и около 500 ручных гранат. Летом челябинские силовики накрыли квартиру местного оружейника, в которой тот изготавливал боевое оружие, и потом через интернет продавал его. У мужчины изъяли пять автоматов, а также 20 боеприпасов. Оружейника осудили на пять лет колонии строгого режима. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Сотрудники УФСБ по Челябинской области накрыли подпольную мастерскую, в которой изготавливалось стрелковое оружие, с целью дальнейшего сбыта на рынке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, операции по захвату подпольных оружейников проводились в ряде субъектов страны разом. «В 45 регионах страны, в том числе и Челябинской области, по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что оружейники в домашних условиях возвращали боевые свойства охолощенному оружию. Так они приготовили к сбыту противотанковое ружье, гранатомет, несколько пулеметов, 22 автомата, свыше 150 пистолетов, и около 500 ручных гранат. Летом челябинские силовики накрыли квартиру местного оружейника, в которой тот изготавливал боевое оружие, и потом через интернет продавал его. У мужчины изъяли пять автоматов, а также 20 боеприпасов. Оружейника осудили на пять лет колонии строгого режима.