17 октября 2022

Челябинская ФСБ накрыла подпольных оружейников. Фото, видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники УФСБ накрыли канал поставок оружия, которое могло быть использовано в преступных целях Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области накрыли подпольную мастерскую, в которой изготавливалось стрелковое оружие, с целью дальнейшего сбыта на рынке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, операции по захвату подпольных оружейников проводились в ряде субъектов страны разом.

«В 45 регионах страны, в том числе и Челябинской области, по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что оружейники в домашних условиях возвращали боевые свойства охолощенному оружию. Так они приготовили к сбыту противотанковое ружье, гранатомет, несколько пулеметов, 22 автомата, свыше 150 пистолетов, и около 500 ручных гранат.

Летом челябинские силовики накрыли квартиру местного оружейника, в которой тот изготавливал боевое оружие, и потом через интернет продавал его. У мужчины изъяли пять автоматов, а также 20 боеприпасов. Оружейника осудили на пять лет колонии строгого режима.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области накрыли подпольную мастерскую, в которой изготавливалось стрелковое оружие, с целью дальнейшего сбыта на рынке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, операции по захвату подпольных оружейников проводились в ряде субъектов страны разом. «В 45 регионах страны, в том числе и Челябинской области, по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что оружейники в домашних условиях возвращали боевые свойства охолощенному оружию. Так они приготовили к сбыту противотанковое ружье, гранатомет, несколько пулеметов, 22 автомата, свыше 150 пистолетов, и около 500 ручных гранат. Летом челябинские силовики накрыли квартиру местного оружейника, в которой тот изготавливал боевое оружие, и потом через интернет продавал его. У мужчины изъяли пять автоматов, а также 20 боеприпасов. Оружейника осудили на пять лет колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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