Челябинский депутат просит Шойгу дать отсрочку от мобилизации педагогам детдомов

18 октября 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова считает, что список педагогов, подлежащих рассрочке, надо расширить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова просит министра обороны Сергея Шойгу и министра просвещения РФ Сергея Кравцова дать отсрочку от частичной мобилизации педагогам интернатов и детских домов. Как считает депутат, призыв педагогов-мужчин, работающих с детьми-сиротами, может негативно отразиться на их воспитанниках. «С трудными подростками или детьми-инвалидами довольно непросто женщинам справиться в одиночку. В некоторых случаях требуется именно мужская сила и характер. Понятно, воспитатель не сможет заменить мальчикам отца, но они все же получат от него столь необходимое мужское внимание и воспитание», — пишет Лантратова в своем telegram-канале. Лантратова пояснила, что ранее уже просила Шойгу дать отсрочку от частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы. Соответствующее ходатайство Минпросвещения России уже направило в правительство РФ. На категорию педагогов детдомов интернатов и центров социальной реабилитации внимание депутата обратили подписчики. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. 21 сентября он подписал указ о частичной мобилизации. Минбороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова просит министра обороны Сергея Шойгу и министра просвещения РФ Сергея Кравцова дать отсрочку от частичной мобилизации педагогам интернатов и детских домов. Как считает депутат, призыв педагогов-мужчин, работающих с детьми-сиротами, может негативно отразиться на их воспитанниках. «С трудными подростками или детьми-инвалидами довольно непросто женщинам справиться в одиночку. В некоторых случаях требуется именно мужская сила и характер. Понятно, воспитатель не сможет заменить мальчикам отца, но они все же получат от него столь необходимое мужское внимание и воспитание», — пишет Лантратова в своем telegram-канале. Лантратова пояснила, что ранее уже просила Шойгу дать отсрочку от частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы. Соответствующее ходатайство Минпросвещения России уже направило в правительство РФ. На категорию педагогов детдомов интернатов и центров социальной реабилитации внимание депутата обратили подписчики. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. 21 сентября он подписал указ о частичной мобилизации. Минбороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов.